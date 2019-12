Natale è più bello con la musica e i concerti dei ragazzi del Cardarelli

La Spezia - Aspettando il Natale con il Liceo Musicale Anche quest’anno gli alunni del Liceo musicale V. Cardarelli stanno lavorando per regalare a tutti noi qualche bella occasione per uscire, cogliere piacevolmente l’atmosfera natalizia e ascoltare buona musica. In una piccola, ma significativa, serie di concerti (meglio definiti nel calendario riportato di seguito), i ragazzi metteranno alla prova la loro bravura con l’esecuzione di brani di musica da camera e l’interpretazione di pezzi corali. Il coro, a dir la verità, non è composto soltanto dai ragazzi della scuola. Il prof. Marco Montanelli è riuscito, infatti, a creare un affiatato gruppo, costituito da alunni, insegnanti e anche dalla Dirigente, la prof.ssa Sara Cecchini. Il coro si riunisce, ormai da anni, ogni venerdì pomeriggio, in un’atmosfera simpatica e serena; questo appuntamento settimanale, che ha rappresentato una bella occasione culturale per chi vi ha preso parte, ha rafforzato nel tempo la familiarità fra gli adulti e i ragazzi e ha insegnato cosa voglia dire imparare, provando a raggiungere un obiettivo insieme. Insomma, cerchiamo di non perdere il piacere di vedere i nostri ragazzi impegnati in attività belle, per loro e per noi e auguri a tutti con le note del Liceo Musicale



Calendario dei concerti natalizi del Liceo musicale Vincenzo Cardarelli



Sabato 14/12/2019, ore 18, Chiesa di S. Maria Assunta, Vezzano Ligure Cardarelli wind ensemble diretto da Paola Angeli



Mercoledì 18/12/2019, ore 21, Chiesa di S. Croce, Riccò del Golfo A great and mighty wonder Musica, aspettando il Natale Coro e Ensemble strumentali del Liceo Musicale Cardarelli della Spezia



Giovedì 19/12/2019, ore 21, Chiesa di S. Francesco, Sarzana Coro Sarzanae Concentus diretto da Luciano Bonci, Coro e Ensemble strumentali del Liceo Musicale Cardarelli della Spezia diretti da Marco Montanelli



Venerdì 20/12/2019, ore 21, Chiesa di S. Maria, La Spezia A great and mighty wonder Musica, aspettando il Natale Coro e Ensemble strumentali del Liceo Musicale Cardarelli della Spezia