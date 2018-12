Natale è alle porte, la città festeggia con gli eventi

La Spezia - Ancora tanti eventi alla Spezia il prossimo fine settimana, in attesa del Natale. Si comincia venerdì 21 dicembre alle 16.30 in Via Veneto e in Piazza Europa, con il pony sul calesse natalizio; alle 17.30 coro gospel dell’Associazione Tandem in Via del Prione, di fronte al Museo “Lia”. Sabato 22 in Piazza Mentana (ore 17.30) l’Associazione Street Knight’s farà arrivare Babbo Natale in moto; a seguire, il coro natalizio dei bambini, a cura dell’Associazione “Musicalamente”. Alle 18 Piazza Verdi sarà animata dallo spettacolo della Dama luminosa. Sempre sabato 22 e domenica 23, dalle 9 alle 20, mercatino dell’ingegno in Piazza Brin, dove sarà presente anche la casetta di Babbo Natale negli stessi giorni.



Domenica 23, presso il rifugio antiaereo in Via Prione (Scalinata Quintino Sella) presepe vivente dalle 10.30 alle 20.30; alle 16.30 il coro natalizio San Bartolomeo si esibirà in Piazza Verdi. Alle 18 in Piazza Mentana uno spettacolo di danza di bambini, allievi della scuola Danseavie. In Piazza Garibaldi, sempre domenica 23 (si replica lunedì 24), si svolgerà il mercatino natalizio dalle 9 alle 19. Lunedì 24 alle 17.30 Big Violinist in Piazza Verdi.



Inoltre, nel fine settimana si potranno visitare il presepe statico luminoso in Piazza Saint Bon e il villaggio di Natale ai giardini pubblici in Viale Mazzini, mentre in Piazza Europa sarà aperta la pista da ghiaccio.



Anche domenica 23 sarà attivo il servizio di bus navetta festivo dai parcheggi di interscambio. Nella fascia oraria dalle 15 alle 20, ogni 20 minuti, la navetta condurrà gratuitamente in centro chi lascerà la propria auto nei posteggi di interscambio del Palaspezia e di Piazza D’Armi.

A partire da mercoledì 19 dicembre, fino a lunedì 24, è inoltre prevista l’apertura pomeridiana di tutti i settori del mercato di Piazza Cavour. Il mercato resterà inoltre aperto in orario pomeridiano anche nei giorni di sabato 29 e domenica 30 fino alle ore 19.30 e lunedì 31 dicembre fino alle ore 16.