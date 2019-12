Natale dal mare e presepi, le iniziative alla Spezia e provincia

La Spezia - "Signore, il Natale è un giorno in cui si fa del bene. È un giorno da passare in famiglia". Così Bob Cratchit, interpretato da Topolino nell'indimenticabile Canto di Natale in versione Disney, cercava di convincere Ebenezer Scrooge (Paperon De Paperoni) a smuovere il suo cuore di pietra per le feste. La conversione del burbero e taccagno anziano avverrà ricordando che alla fine a Natale niente scalda di più di un pensiero gentile con la propria famiglia.

Se questo è il messaggio fondante delle festività natalizie in Italia è ancora molto forte la celebrazione del culto della nascita di Gesù alla quale seguono banchetti pieni di amici e parenti. Se questo è lo scenario "classico" alla Spezia , città di mare, e in Lunigiana non mancano le occasioni per passare qualche ora in maniera differente.

Sono confermati gli appuntamenti del Natale della gente di mare che si tiene la vigilia con partenza da Passeggiata Morin e i natali subacquei della Spezia, Porto Venere, San Terenzo e Tellaro che si svolgeranno domani sera a partire dalle 22 ( Città della Spezia ne aveva parlato qui). Se questi sono gli appuntamenti della vigilia si rinnovano quelli "classici" del presepe di Mario Andreoli a Manarola, sempre acceso per le feste fino alla fine di gennaio, al quale si aggiunge quello vivente di Equi Terme che si tiene tutti gli anni dal 24 al 27 dicembre.

Questa rappresentazione della natività è storica e quest'anno compie 31 anni. L'ingresso è al costo di 5 euro e gli orari sono i seguenti: il 24 dicembre sarà visitabile dalle 20 alle 23.30. Gli altri giorni, fino al 27 dicembre, dalle 18 alle 21. Rimanendo in tema di presepi viventi in provincia della Spezia il 28 dicembre sarà il borgo di Chiusola, a Sesta Godano, a ricreare la magia della natività dalle 15 alle 19 con oltre 50 figuranti. A gennaio torna anche il presepe vivente di Albiano Magra dalle 15 alle 20.

Parlando invece di presepi più classici, statici e mobili, a Sarzana si rinnova l'appuntamento con la mostra dedicata alla natività legata all'apertura straordinaria al pubblico del quattrocentesco Oratorio di Santa Croce, che per l'occasione ospiterà una esposizione di Presepi Storici dei Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno. La mostra è visitabile fino al 6 gennaio.