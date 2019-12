Natale alla Chiappa, tutti pronti

La Spezia - I Ragazzi della Chiappa e associazione ProSpezia organizzano, in collaborazione con la Scuola Primaria “Alessandro Manzoni”, il Gruppo Sportivo Tamburlin e la Parrocchia San Bernardo Abate, con il patrocinio del Comune della Spezia, il “Natale alla Chiappa”. Appuntamento sabato 14 dicembre dalle ore 9:00 sino alle ore 19:00 su Via Monfalcone si terranno i “Mercatini di Natale” con circa 30 banchi, dalle ore 15:15 in Piazzetta Alessandrini si esibiranno i bambini della Scuola Elementare A. Manzoni accompagnati dalla Dott.ssa Maria Torre e dall’Insegnante Donatella Cattai cantando diversi brani musicali mentre alle ore 16:45 è prevista l’inaugurazione del Presepe, sempre in piazzetta Alessandrini, offerto dai Ragazzi della Chiappa.



Ma non finisce qui, infatti dalle ore 17:00 Babbo Natale aspetta tutti i bambini presso la casetta di Babbo Natale situata al Campetto Luigi Brunetti di Via Monfalcone 420. In tale occasione sarà possibile farsi scattare una foto con Babbo Natale e ricevere immediatamente la foto stampata.



Vi aspettiamo tutti sabato14 Dicembre alla Chiappa