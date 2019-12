Natale 2019, un mese di eventi

La Spezia - Presepi, mercatini natalizi, presepi, eventi musicali, teatrini viaggianti, mostre, luci e animazioni, l'inaugurazione della Casetta di Natale e l'arrivo di Babbo Natale. Un ricco programma di eventi caratterizzerà le festività per rendere la città più bella, accogliente e far respirare l'atmosfera natalizia agli spezzini e ai turisti. La Spezia si veste con "l'abito della festa", con un occhio particolare al divertimento sognante dei bambini, guidando gli adulti nello shopping natalizio. Si parte con due must che insisteranno nella medesima Piazza Europa: dal 6 dicembre al 26 gennaio sarà possibile pattinare sul ghiaccio in centro grazie alla pista di pattinaggio e dal 7 al 15 dicembre gli spezzini torneranno a curiosare nel grande capannone che accoglierà la Fiera Agroalimentare.



Il ricchissimo programma di inziative è stato illustrato questa mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini insieme agli assessore Lorenzo Brogi e Giulia Giorgi. La "casa degli spezzini" ospiterà un presepe speciale esposto nell'atrio del Comune. L'opera in onice, che rappresenta la Natività, è stata realizzata dall'esperto scultore spezzino Alfredo Coquio. Le figure di Maria, di Giuseppe e del Bambino esaltano l'inalterabile bellezza di questa avvincente pagina di storia, che da duemila anni coinvolge donne, uomini e bambini di ogni parte del mondo. "Come con l'estate spezzina di quest'anno, siamo riusciti a costruire un cartellone unico di eventi che, insieme alle luminarie estese dalle periferie al centro, animeranno tutta la città immergendola nello spirito natalizio - dichiara il sindaco Peracchini - Oggi presentiamo un cartellone di eventi che dai primi giorni di dicembre fino all'epifania caratterizzeranno tutta la nostra città per un divertimento che coinvolgerà grandi e piccini. Non abbiamo dimenticato di valorizzare tutte le realtà del nostro territorio che vivacizzano i quartieri: sono stati, infatti, tutti inseriti perché è giusto promuovere quelle associazioni che si impegnano per la loro comunità. A giorni verrà svelato anche il programma per il Capodanno che mi auguro sarà capace non solo di incentivare i cittadini a rimanere in città ma soprattutto di far convergere su di noi il classico movimento di fine anno". "Tra eventi mercati e spettacoli la città veramente diventa in luogo ancora più accogliente, insieme alle luminarie recentemente accese che conferiscono a quel tocco magia in più - ha aggiunto l'assessore al Commercio Lorenzo Brogi. Lo sforzo è stato grande, abbiamo lavorato per oltre un mese agli eventi e agli spettacoli cercando di fornire veramente cose di livello". "Il Natale - sottolinea l'assessore alla città dei bambini Giulia Giorgi - è dei bambini e quest'anno il calendario degli eventi in molte parti è dedicato a loro. Speriamo di poter vedere nei loro occhi la felicità di fronte alla magia delle luci, di Babbo Natale e degli elfi".



Il programma

SABATO 7 DICEMBRE - Centrocittà - 16.30 STREET BAND CONCERT 17.30 - MADAME OPERÀ, Piazza Brin - 16 GIOCA LA PIAZZA



DOMENICA 8 DICEMBRE - Cortile Via Milano - 18 INAUGURAZIONE PRESEPE, Piazza Cavour - MERCATINI DELL'INGEGNO - Viale Garibaldi - MERCATINI NATALIZI



MERCOLEDI' 11 E GIOVEDI 12 DICEMBRE Piazza Mentana 16 CONCERTO DI NATALE Isa4



VENERDÌ 13 DICEMBRE Centrocittà - 17 DIXIE JAll STREET BAND



SABATO 14 DICEMBRE Palco della Musica 15.30 BABBO NATALE & I SUOI ELFI, Centrocittà 16.30 La grande parata di Natale - Corso Cavour-Piazza Brin 17.30 LES MONGOLFIERES - Via Veneto 16.30 VITTORIOINTREPIDO - Piazza Brin 15 MERCATINI DELL'INGEGNO E INAUGURAZIONE CASETTA DI BABBO NATALE



DOMENICA 15 DICEMBRE Via Veneto - MERCATINI DELL'INGEGNO PALCO - Palco della musica 15.30 BABBO NATALE & I SUOI ELFI - Piazza Brin 15 CASETTA DI BABBO NATALE



VENERDÌ 20 DICEMBRE Centrocittà 16.30 TEATRINI VIAGGIANTI, Via Veneto 17 CONCERTI DEL CORO LIRICO



SABATO 21 DICEMBRE Centrocittà MERCATINI DELL'INGEGNO, Palco della Musica 15.30 BABBO NATALE & I SUOI ELFI, Piazza Verdi 17.30 LE FAVOLE DI SABBIA, Piazza Verdi-Via Chiodo-Corso Cavour 17.30 ANGELI DI NATALE, Piazza Brin-Corso Cavour - 17.30 CHRISTMAS STREET BAND, Via Veneto 17 Concerti del coro lirico, Piazza Brin 15 CASETTA DI BABBO NATALE, Piazza Garibaldi - MERCATINO HOBBISTI



DOMENICA 22 DICEMBRE Palco della Musica - 15.30 BABBO NATALE & I SUOI ELFI, Centrocittà - 17.30 PARATA DI NATALE BAROCCA, Piazza Brin 17 MERCATINI DELL'INGEGNO, Viale Garibaldi - MERCATINI NATALIZI, Galleria Quintino Sella PRESEPE VIVENTE.



LUNEDÌ 23 DICEMBRE Centrocittà - 16 URBAN CHRISTMAS DANCE BY DANCING PROJECT FLASH MOB, 16.30 ARCHIMOSSI — MOTO BABBO NATALATA BY STREET KNIGHTS, Piazza Verdi 17.30 PIANOSKY-MUSICA IN QUOTA, Piazza Brin- 16 TANTESTORIE-BURATTINIECANTASTORIE, Migliarina - 17.30 CHRISTMAS STREET BAND



DOMENICA 5 GENNAIO Piazza Cavour - CERCANTICO



LUNEDÌ 6 GENNAIO Porto Mirabello - LA BEFANA VIEN DAL MARE BY LIFE ON THE SEA VIE CITTADINE — MOTO BEFANATA BY STREET KNIGHTS.



