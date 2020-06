NIDOCITTA`, un progetto video di Alessandro Ratti e Francesco Terzago sulla Spezia

La Spezia - Da marzo a giugno 2020 Alessandro Ratti e Francesco Terzago lavorano a un progetto che desidera, attraverso i loro mezzi creativi, cristallizzare l’esperienza di isolamento dovuta alle restrizioni della pandemia da Covid-2019.



Alessandro lo fa con i suoi disegni, producendo un lavoro d’animazione e, Francesco, usando le parole. Il risultato è un ciclo di video, una storia suddivisa in brevi capitoli, che rappresenta, libera da ogni retorica d’occasione, il rinnovarsi di un rapporto: quello tra gli animali, gli uccelli, insediati nei nostri palazzi, e le persone costrette a una inconsueta inattività, obbligate a fronteggiare la solitudine e l’impossibilità degli spostamenti, e una economia del tempo che rinnova il significato di ogni istante.



I due media, parole e immagini, si incontrano e mescolano definendo una volontà espressiva comune - il risultato gode dell’accompagnamento musicale di P. L. Nothere e definisce i confini, porosi, di uno stato d‘eccezione.



NIDOCITTA` [la condizione abitativa dei volatili nel periodo marzo-aprile 2020 nel territorio della Spezia] riguarda il lockdown dovuto al Covid-19 e come ciò abbia influito sulla vita non solo di artisti e scrittori ma di ognuno di noi.



Figure creative, ed è questo il caso, che si incontrano per la prima volta nello spazio web decidendo di collaborare. I due autori pubblicano i risultati del loro confronto, che nasce e si sviluppa nella virtualità. Con una corrispondenza di email, messaggi, cloud e videochiamate.



NIDOCITTA` è dunque l’occasione per affrontare un’ulteriore tema, quello delle modalità espressive chiamate a rapportarsi con un evento totalizzante, epocale: la pandemia.



Lo fa con la descrizione piana di alcuni eventi che hanno contraddistinto lo spazio quotidiano nel periodo di lockdown. E, partendo dalla dimensione di una città di provincia, lo sguardo del narratore abbraccia, con gradualità, la dimensione collettiva. Leggendo, nel cambiamento delle abitudini dei volatili, e nella progressione delle loro esistenze, la cifra totalizzante degli accadimenti che hanno riguardato il nostro paese.



Evidenziando, così, il rapporto di dipendenza che alcune specie aviarie hanno nei confronti delle attività umane e, allo stesso tempo, la loro capacità di adattamento plastico a nuove contingenze.



Il mondo può continuare a vivere senza di noi anche se non ci sarà nessuno per raccontarlo.



NIDOCITTA` sono una dozzina di brevi video, dell'illustratore e scenografo Alessandro Ratti, nei quali scorre una narrazione di Francesco Terzago. Saranno pubblicati, con cadenza giornaliera, a partire dal 15.06.2020 nell'omonimo canale YouTube (clicca qui)