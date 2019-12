Nümei, il nuovo audioggetto en lengoamae di Othavio

La Spezia - "...già che sei nato in quel buchetto piccino giù a sud di Genova e ti hanno inzuppato nell’acqua santa del mugugno da bambino là in fondo alla schiena della Liguria... anche se fai carte false si sente puzza di paese, qui non c’e’ maniera, meglio che la smetti con la presunzione lo sa fare bene chi vien da fuori ma non te che sei di qui"



E invece Danilo, in arte Othavio, non la smette e sabato 21 dicembre alle 22.30 presenta all’Origami Live Club il suo nuovo lavoro, Nümei, che ancora una volta rende ‘tributo al suono della vecchia lingua dormiente’, il dialetto della nostra città. Non un disco, ne’ album, ma un audioggetto, come ama definirlo lo stesso rapper che da sempre per le sue rime sfrutta anche il suono del vernacolo non senza rifarsi ai grandi della lingua locale, da Ubaldo Mazzini fino a Renzo Fregoso passando per Tino Barsotti e Giovanni Giudici. Già protagonista di svariati progetti musicali tra cui LatobesodelaFazenda (tre dischi all’attivo dal 2004 al 2013), eSPerience (voce e contrabbasso per performance recitate in spezzino), fino a rümo, band tutta strumentale con influenze rock e blues, e’ attualmente impegnato nel progetto Somarionda con Matia Budlee.



‘Numei è una storiella di gioventù, a metà tra racconto autobiografico e metafora dei nostri tempi’’, racconta Othavio, ‘’la storia di un conflitto con i numeri, con la perfezione, con le cifre esatte, con le certezze. Numeri visti come gabbie dove spesso non ti senti a tuo agio ma tornano sempre, in qualche modo devi farci i conti". Diversi gli artisti locali e non che hanno collaborato all’audioggetto, tra tutti Diego Piscitelli al basso e contrabbasso, Brighela e Marselo, Juà Bedini, Mescaleros Crew, il tutto mixato e masterizzato da Angelino Bassound da Massa. Il libretto illustrato è ad opera de ‘Il Cervello di Alice’, Alice Parodi.

Danilo Othavio è impegnato nel progetto Ritma-Lab dedicato alla performance e alla stesura di testi nell'ambito della musica rap, svolto attualmente con alcuni ragazzi del Centro di accoglienza Cittadella della Pace di Pegazzano, e in Codice a Sbarre laboratorio realizzato presso la casa circondariale Villa Andreino. Il ‘groove salvavita’ di Othavio è anche il protagonista di Ritmazione una trasmissione radio in onda tutti i giovedì su Radio Rogna. La serata di sabato verrà trasmessa in diretta proprio su RadioRogna.it dalle ore 22.30. Nümei e’ disponibile anche online su othavio.bandcamp.com/releases