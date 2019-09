Musica live nei musei per le Giornate del Patrimonio

La Spezia - Museo Lia, CAMeC, Palazzina delle arti e Museo del Sigillo, Museo Etnografico e Museo del Castello. Per le Giornate Europee del Patrimonio, che quest'anno cadono sabato 21 e domenica 22 settembre, si potranno visitare con un accompagnamento musicale dal vivo offerto da due diplomati del Conservatorio Puccini. E ogni repertorio proposto sarà in linea con le singole collezioni museali. E' questa parte dell'offerta culturale spezzina per il terzo fine settimana di questo mese, in particolare per la giornata di sabato 21 settembre. Sono oltretutto gli ultimi giorni di validità della Summercard che permette ai visitatori di accedere a tutti i musei della città, che per l'occasione sarà venduta a prezzo scontato a 8 euro invece che dieci. Nella finestra tra le 15 e le 18, quando ci saranno i concerti, sarà quindi possibile passare da un museo all'altro seguendo le note di Jacopo Perlini e Martina Ferrari. Musiche di Giuliani, De Falla, Brouwer e Jolivet.



Jacopo Perlini. Nato a Viareggio nel 1989 inizia gli studi musicali con Daniele D’Alessandro, nel 2004 accede alla classe di chitarra del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia studiando con Luigi Biscaldi e Fabio Renato d’Ettorre. Si diploma a pieni voti nel 2012, nel 2015 ottiene la laurea in didattica dello strumento.

Ha frequentato numerose masterclasses corsi di perfezionamento con Angelo Gilardino, Bruno Giuffredi, Andrea Dieci, Lorenzo Micheli, Aniello Desiderio e Zoran Dukic.

È vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali, tra i quali il primo premio al concorso Riviera della Versilia e primo assoluto nel premio Città di Sarzana.

Tiene concerti in rassegne festival dedicati alle sei corde, nelle stagioni concertistiche di molte città del nord Italia, sia in veste di solista sia in formazioni chitarristiche. È membro del quartetto “Dalla Vecchia” con il quale ha eseguito la prima integrale di Cassiopeia del compositore padovano Wolfango Dalla Vecchia. Dal 2015 si occupa della valorizzazione degli strumenti del primo Ottocento organizzando conferenze-concerto e promuovendo progetti di conservazione e restauro di due opere di Gennaro Fabricatore; contemporaneamente è membro del collettivo Session ‘900 che diffonde nella regione Toscana la musica contemporanea. Si esibisce regolarmente in duo con Martina Ferrari, assieme alla quale ha recentemente realizzato uno spettacolo visual-musicale su Platero y yo di Mario Castelnuovo-Tedesco in collaborazione col Conservatorio “G. Puccini” della Spezia; per la casa editrice Sinfonica ha appena inciso un brano del compositore Marco Gammanossi.

Oltre all’attività di divulgazione del repertorio storico e contemporaneo della chitarra svolge da molti anni attività di ricerca didattica presso la Società Italiana di Educazione Musicale ed è docente di strumento nella scuola secondaria di I grado.



Martina Ferrari. Ha iniziato lo studio della chitarra classica presso la Scuola comunale di musica di Massa con il M° Simona Costantino e nel 2015 ha conseguito con il massimo dei voti il triennio di primo livello presso il Conservatorio “G.Puccini” della Spezia sotto la guida del M° Fabio Renato d’Ettorre. Ha frequentato corsi di perfezionamento e masterclass con i chitarristi Andrea Dieci, Fabrizio Giudice, Nicola Jappelli, Luigi Puddu, il duo Masini-Costantino e Christian Lavernier e ha ottenuto alcuni premi a dei concorsi internazionali. Nel 2015 ha seguito il corso di giornalismo musicale Parola all’ascolto tramite il quale ha potuto collaborare con il Festival Internazionale W.A. Mozart di Rovereto e nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia e forme del Sapere presso l’Università di Pisa con una tesi sulla fenomenologia della musica. Attualmente frequenta l’ultimo anno del biennio di II livello di chitarra presso il Conservatorio di La Spezia studiando con il M°Stefano Brondi.

La sua attività musicale è rivolta in modo particolare alla divulgazione del repertorio originale del primo Novecento e contemporaneo per chitarra sola e musica da camera con chitarra. Negli ultimi anni ha tenuto concerti con varie formazioni di musica da camera (soprano e chitarra, trio di chitarre, chitarra e pianoforte, ensemble di musica contemporanea, duo di chitarre insieme al chitarrista Jacopo Perlini) e ha fatto parte di Session ‘900, un gruppo di musicisti toscani impegnato nell’esecuzione e nella valorizzazione dei vari linguaggi musicali del secolo scorso. Nel 2019 ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo Platero y yo per soprano, chitarra e inkwash, eseguita in diverse occasioni dalla classe di chitarra del Conservatorio della Spezia.

È docente di chitarra classica presso l’Accademia Bianchi di Sarzana, svolge attività didattica presso le scuole secondarie di I grado della provincia di La Spezia e collabora attivamente con le associazioni del territorio organizzando iniziative per la promozione e la diffusione della cultura musicale. Oltre all’attività didattica continua a svolgere attività di ricerca su alcuni temi di filosofia della musica in vista di giornate di studio e pubblicazioni.