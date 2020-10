Musica, fuori ora il nuovo disco di Lorenzo Cimino

La Spezia - E' uscito oggi su tutte le piattaforme on line l’ultimo lavoro discografico di Lorenzo Cimino “Il Professor Klugmann” con testo e musiche del compositore Marco Simoni e voce di Paolo Giommarelli. Il disco è stato registrato in home studio, durante il periodo del lockdown ed edito da Blue Freak edition. Professor Klugmann è un’azione scenica con musica che tratta dell’argomento dell’idea di infinito in matematica. "L’attore dà voce, nei vari episodi, ad alcuni matematici, filosofi e mistici che, nella storia, hanno affrontato il tema dell’infinito. Il pianoforte rappresenta, per così dire, la voce più razionale e scientifica dell’analisi, mentre alla tromba spetta il lato più irrazionale e fantastico.

Prologo ed epilogo sono invece affrontati dal Professor Klugmann, che si lancia egli stesso nell’arena dell’infinito, convinto di aver superato ogni ostacolo mentale. Ma l’infinito, come la vita, è piena di imprevisti, e Klugmann dovrà affrontare una svolta drammatica alla sua stessa vita". Si può ascoltare su Spotify ed acquistare su Amazon.