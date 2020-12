Musica e magia 'invadono' le stanze dei bimbi di Pediatria

La Spezia - BPER Banca, in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli, offre ai reparti pediatrici degli ospedali del Paese la possibilità di assistere a uno spettacolo musicale in diretta streaming che andrà in scena domenica 20 dicembre alle 16, dedicato a tutti i bambini ricoverati e alle loro famiglie in occasione delle festività natalizie.

Sono trenta le Pediatrie e le associazioni di volontariato operanti nei reparti di numerose città italiane che hanno accettato l'invito di BPER Banca: da Lecce a Torino, da Genova a Cosenza, passando per Milano, Bergamo, Pavia, Bologna, Modena, Roma, Pescara, Cagliari. Oltre mille i bambini che si collegheranno alla diretta, ciascuno dalla propria cameretta con un genitore, per vivere tutti insieme la giocosa esperienza dello spettacolo musicale. Alla Spezia parteciperanno i piccoli pazienti dell'Ospedale Sant'Andrea.