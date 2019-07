Musica dal mondo al Castello San Giorgio

La Spezia - Prenderà l’avvio martedì 9 luglio alle 21.30, sulla bellissima terrazza panoramica del Castello San Giorgio, la seconda edizione della rassegna “Musica dal mondo”, organizzata dalla Società dei Concerti con l’aiuto del Comune della Spezia e con la collaborazione dell’Ass.Musicale Corelli. La rassegna, che consta di tre appuntamenti, si aprirà martedì con lo straordinario mandolinista Carlo Aonzo, nello spettacolo “Mandolitaly”, assieme a Lorenzo Piccone alla chitarra e Luciano Puppo al contrabbasso. Il celebre mandolinista savonese ci condurrà attraverso un viaggio lungo la tradizione italiana alla riscoperta della colonna sonora del nostro paese. Filo conduttore il mandolino che, nella chiave moderna ed eclettica di Aonzo, con il suo personalissimo stile, rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente. Da Calace a Modugno, passando attraverso le regioni italiane e la migliore tradizione canzonettistica del Paese, il mandolino di Aonzo spariglia le carte e getta una luce nuova sulla nostra memoria musicale: dalle internazionali Arrivederci Roma e Roma nun fa la stupida stasera ai grandi padri storici del mandolino come Carlo Munier, con un tuffo nel repertorio classico, il tutto come sempre rivisitato negli arrangiamenti, che prediligono la contaminazione tra diversi stili, caratteristica del Trio. Musicista colto e fuori dagli schemi, Carlo Aonzo ha riversato su questo strumento l’arte barocca della meraviglia: quella abilità di mettere lo spettatore di fronte alla magia di cui è capace l’arte uscendo dall’usuale e dal consueto per affondare semplicemente nel vasto e poliedrico mondo della creatività, che non ha e non vuole avere limiti. E così l’arrangiamento di Volare (Nel blu dipinto di blu), che abbiamo ascoltato nella nostra vita in tutte le versioni possibili e immaginabili, si lascia contaminare dallo choro sud-americano allo swing fino ad un’intima ambientazione di carattere romantico. E John Coltrane viene, viceversa, immaginato a tarantellare fra le vie di Napoli. Forte del successo, in Italia, Europa e Stati Uniti, di A Mandolin Journey che ha voluto indagare l’evoluzione che lo strumento simbolo dell’Italia ha avuto nel mondo, il Carlo Aonzo Trio ha trasferito sul repertorio prettamente italiano gli arrangiamenti di brani classici e popolari, il gusto e la contaminazione che sono state del precedente progetto: swing, jazz, ritmi complessi, con forti influenze statunitensi e sudamericane, unendo in un mix ricco di atmosfere e sonorità musica colta e tradizione, valori artistico-musicali estremamente importanti del Paese.



Carlo Aonzo è diplomato in mandolino cum laude presso il Conservatorio di Padova e vincitore, tra gli altri, del 1° premio "Vivaldi" alla Vittorio Pitzianti National Mandolin Competition di Venezia e alla Walnut Valley National Mandolin Contest, Winfield, Kansas, Carlo Aonzo e’ concertista di fama internazionale e si esibisce regolarmente in Italia, Europa, Giappone e Stati Uniti, dove si afferma quale principale divulgatore del mandolino classico italiano.

Ha collaborato con numerose prestigiose istituzioni musicali tra cui la Filarmonica del Teatro alla Scala, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, la Nashville Chamber Orchestra (Usa) e la McGill Chamber Orchestra di Montréal (Canada).

Ha al suo attivo numerosi progetti discografici con collaborazioni internazionali d’eccellenza che spaziano in vari generi musicali: dalle opere di Paganini per mandolino, ai virtuosi italiani di inizio ‘900, dalle melodie degli immigrati italiani in America al mandolino folk americano e alle Quattro Stagioni di Vivaldi per mandolino solo.

Nel 1998 ha fondato l’Orchestra a Pizzico Ligure con la quale si e’ esibito per Papa Giovanni Paolo II, e’ titolare di un corso annuale a partecipazione internazionale che si tiene da 17 anni a New York (CAMW) e nel 2006 ha fondato l'Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra e l’Orchestra dell’Accademia.

Come ricercatore ha collaborato con il New Grove Dictionary of Music and Musicians ed ha curato edizioni musicali per la casa editrice Bèrben.

Ha tenuto conferenze sull'iconografia dello strumento in importanti istituzioni quali la Boston University ed il Museo Nazionale degli strumenti musicali di Roma.



Il Trio nasce nel 2014. Nel 2016 ha pubblicato il cd “A Mandolin Journey”, portandolo in concerto in numerose città italiane quali: Torino, Firenze, Venezia, Modena, Stresa, Foggia, Sarzana, Genova, Savona, Sanremo, Ventimiglia e molte altre località italiane, oltrechè in alcune città della Germania, Svezia e Svizzera.

Negli ultimi tre anni il trio è stato in tournée negli USA, suonando in città quali: Washington, Chicago, NYC, Philadelpia, Reno, Baltimore, Hampton, Montclair, Asheville, Nashville, Knoxville, Bethlehem, Milwaukee, Pittsburgh, Saratoga Springs, Akron, Durham, Portsmouth, Epsom, Sun Valley.

Nel Luglio 2017 il trio ha partecipato alla 54a edizione del Festival Internazionale di Musica di Cervo (IM): Il disco “A Mandolin Journey” è stato presentato a Radio1 Music Club (John Vignola), Isoradio (E' la Rai, bellezza!), a Radio Colonia (D) e in numerose radio degli Stati Uniti.

Il Carlo Aonzo Trio ha partecipato ad alcune trasmissioni radiofoniche e televisive in diretta, tra cui “La Stanza della Musica” (RAI Radio3), “Caterpillar” (RAI Radio2), Tg3 Liguria (Rai3), WUWM Milwaukee Public Radio (Wisconsin), WYPR Radio Baltimore MD, CBS Pittsburgh Today Live PA.

Per la primavera del 2019 è prevista l'uscita del secondo lavoro discografico, “Mandolitaly”



La rassegna proseguirà Mercoledì 31 luglio h.21.30 con il concerto de “Le Signorine”, Trio vocale italiano, composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino, Benedetta Nistri alle voci, e un quartetto strumentale composto da chitarra, contrabbasso, percussioni e violino; il concerto ripercorerà le perle musicali degli anni ’50, intramontabili e quasi dimenticate, con abbigliamento, trucco e stile sono rigorosamente vintage, per proiettare lo spettatore direttamente nell’atmosfera dei magici anni ’50. L’ultimo concerto della rassegna sarà Martedì 6 agosto con il rinomato ensemble Birkin Tree, e la celebre violinista irlandese Ciara Ní Bhríain, nello spettacolo dal titolo Music Tales from Ireland.

I tre spettacoli fanno parte del programma "Notti al Castello", e gli ultimi due concerti sono inseriti anche nel programma de I Luoghi della Musica, progetto finanziato dalla Regione Liguria e Fondazione Carispezia. L’ingresso ad ogni manifestazione costa € 7.00, ridotto soci Società dei Concerti € 5,00; per informazioni ww.sdclaspezia.it tel. 0187/731214- 338.6623132.