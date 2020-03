Musica contro il virus, spezzini scatenati

La Spezia - Generosa risposta spezzina al flashmob a base di musica organizzato oggi alle 18.00 su tutto il territorio nazionale per rispondere in modo colorito e gioioso all'Italia stretta nella morsa del coronavirus e blindata in casa in osservanza delle misure adottata per contenere il contagio. Scattate le sei di sera, giovani e meno giovani di tutta la provincia hanno dato vita a momenti musicali su balconi, terrazzi e tetti. Nel video qua sotto, aperto dalle sonorità scozzesi della piva castelnovese di Dario Landi, quasi esempio dell'allegra strimpellata simultanea orchestrata nella nostra provincia. Tra i musicisti Blanca Checcacci, Nicole Pilotti, Matteo Fiorino, Diego Consiglio, Riccardo D'Ambra, Manuel Picciolo.