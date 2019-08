Musei spezzini aperti a Ferragosto

La Spezia - Nella giornata di Ferragosto i musei civici spezzini resteranno aperti per consentire ai cittadini e ai turisti di visitare le mostre e le esposizioni in corso. Questa la scelta dell'amministrazione comunale. Il Museo Etnografico e il Museo Diocesano, al 156 di Via Prione, saranno aperti dalle 11.00 alle 17.00, in corso la mostra 'I colori di Gea' personale di Maria Cappellini. Il Camec - Centro di arte moderna e contemporanea, in Piazza Battisti, sarà aperto dalle 11.00 alle 18.00. Quattro le mostre in corso: “Mondino a colori. La pittura dagli esordi al linoleum”. Retrospettiva che ripercorre l’intera produzione pittorica di Aldo Mondino (1938-2005); dai dipinti degli esordi passando per i Quadri a quadretti e le False incisioni fino ai Linoleum e ai Tappeti, che lo hanno consacrato anche presso il grande pubblico; "Claudio Papola. Uomo del mio tempo”. La mostra comprende circa 30 opere di grande formato e si configura come un’accorata denuncia e riflessione su un presente carico di tensioni, lacerazioni e opache prospettive; "Aidyn Zeinalov. My way to Italy. Una storia alla Sepzia”. Antologica che raccoglie alcuni ambiti di ricerca del poliedrico scultore: la plastica celebrativo-monumentale dedicata ai grandi autori della musica operistica, il rapporto fra l’uomo e l’acqua, il recentissimo ciclo che affronta il tema della guerra; “Opere dalle collezioni”. Selezione di opere dalle raccolte permanenti del museo, visibili in diversi ambienti del museo



E ancora, il Museo del Castello San Giorgio sarà aperto dalle 10.30 alle 17.30, mentre il Museo Lia (Via Prione 243), dove è in corso “Lumen. Tesori miniati dalle Collezioni civiche”, sarà visitabile dalle 11.00 alle 18.00. La Palazzina delle Arti (Via Prione 234) a Ferragosto sarà aperta dalle 10.00 alle 18.00 (in corso la mostra “Spezia 2.0” a cura dell’associazione fotografica “Liberi di vedere”). Infine il Museo del Sigillo: apertura dalle 10.00 alle 18.00.