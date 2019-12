Musei sotto Natale, per i bambini e non

La Spezia - Eventi speciali anche al Museo Lia in occasione del Natale. Il museo avrà per i grandi in prestito anche una tela del Parmigianino, mentre i più piccoli potranno scatenarsi con percorsi e laboratori.

Si chiamerà “Casa, capanna, grotta: luoghi di vita e di storia” il percorso che si sviluppa partendo dall’analisi del tema proposto attraverso le opere presenti in museo, per poi concentrarsi su attività laboratoriali di manualità e fantasia. I destinatari sono soprattutto i bambini dai 5 agli 11 anni. Al di sotto dei 5 anni è richiesta la presenza di almeno un genitore che potrà lavorare con il bambino. L’evento è prenotazione; 5 Euro a partecipante.

Non mancheranno anche i pomeriggi creativi nelle sale del museo. La proposta nasce dal desiderio di offrire alle famiglie che frequentano il centro storico della Spezia un servizio di intrattenimento che possa coinvolgere i bambini e le bambine in attività laboratoriali tematiche a carattere educativo, creativo e ludico, in un contesto di lavoro comunicativo, accogliente e stimolante. Nelle sale del museo “Amedeo Lia” saranno allestite postazioni atelier che consentiranno ai partecipanti di immergersi nella suggestiva atmosfera creata dalla vicinanza delle opere, per favorire lo sviluppo di un rapporto diretto e confidenziale con l’arte.

Le attività laboratorali saranno finalizzate alla produzione di un elaborato tematico che verrà realizzato prendendo ispirazione dalle opere. Ogni incontro prevede l’approccio a un tema diverso e la creazione di manufatti sempre nuovi, a seconda della sala dove si svolgerà l’esperienza. Le postazioni atelier cambieranno per favorire la scoperta e l’esplorazione dello spazio. Attraverso la sperimentazione manuale, verranno stimolati lo sviluppo della creatività, il piacere del fare, il senso di appartenenza alla dimensione museo. Gli appuntamenti si terranno: l’8, il 15, il 22, il 28 e il 29 dicembre per poi tornare il 4, il 5 e il 12 gennaio. Con orario dalle 15 alle 18. Nelle tre ore di attività gli utenti potranno accedere alla postazione atelier in qualsiasi momento, fermi restando i seguenti criteri:

compatibilmente con il numero di partecipanti (fissato a un massimo di 25 per turno); dichiarando il tempo di permanenza del partecipante (non oltre le due ore); accesso non oltre le 17.30h, per consentire lo svolgimento ottimale dell’attività Ingresso gratuito. In collaborazione con il CIV, attività museali a cura di Coop Zoe.











Il Museo del Castello San Giorgio in occasione delle feste natalizie desidera regalare ai bambini uno spettacolo speciale ad ingresso gratuito. Giovedì 26 dicembre alle 16.30 si potrà assistere ad una favola natalizia itinerante che si svolgerà in vari ambienti suggestivi del castello. Il racconto vedrà protagonisti Babbo Natale e altri personaggi fantastici che coinvolgeranno piacevolmente i bambini divertendoli. Il titolo dello spettacolo è "il regalo più bello" e sarà rappresentato dalla Compagnia Teatro Scalzo. Al museo Etnografico giovedì 5 dicembre alle 17 in collaborazione con Associazione Amici del Lerici Pea conferenza di Maurizio Caporuscio Tra musica e poesia: dai lieder di Schubert alle romanze di Tosti. Martedì 10 dicembre alle 17 incontro sulla prevenzione, cura e sensibilizzazione del tumore al seno Intervengono Lorenza Zanoni, scrittrice spezzina; Franco Vaira, medico oncologo; Isabella Stulese, psicooncologo. Giovedì 19 dicembre alle 17 in collaborazione con Associazione Culturale "Il Porticciolo" conferenza di Giuseppe Benelli dal titolo "II giacobinismo in Italia". Al Museo Diocesano da metà dicembre 2019 a fine gennaio 2020, mostra di Icone russe raffiguranti la Vergine delle Tre Mani. Presentazione al pubblico di una parte della recente donazione Mantero al Museo Diocesano della Spezia. Domenica 22 dicembre alle 17 concerto dell'Unione Corale La Spezia. Nel mese di dicembre la Palazzina delle Arti ospiterà la mostra Maurizio Rodighiero. Finestra sull'infinito e altri percorsi, appuntamento conclusivo della stagione espositiva 2019, visitabile da domenica 8 dicembre a domenica 9 febbraio 2020, con orario 10.00-18.00 dal martedì alla domenica. La mostra è una nuova occasione di affermazione per Maurizio Rodighiero nell'ambito del panorama contemporaneo spezzino, a tre anni dalla partecipazione alla collettiva Generazioni tenutasi al CAMeC nel 2016, e ben si colloca nel filone degli omaggi agli artisti spezzini che caratterizza da sempre la programmazione della Palazzina delle Arti. Come di consueto la mostra è accompagnata da un catalogo in cui sono puntualmente documentate le opere esposte attraverso una esaustiva galleria fotografica, introdotta da un nucleo di testi critici che accompagnano il visitatore nell'inquadramento del percorso creativo dell'artista.



Al Camec in corso le mostre "OVERSIZE. Grandi capolavori dalle collezioni del CAMeC", a cura di Eleonora Acerbi Oversize. Grandi capolavori dalle collezioni, si offre quale ideale contrappunto all'esposizione Small Size. Piccoli capolavori dalle collezioni del CAMeC, realizzata nel 2017/18 nello stesso ambiente. In mostra una quarantina di lavori di grande formato, alcuni dei quali mai esposti prima, che dialogano fra loro e si presentano allo spettatore nel loro potente impatto visivo. Opere di: Carlo Alfano, Shusaku Arakawa, Ugo Attardi, Jacopo Benassi, Aldo Bergolli, Renato Birolli, Ennio Calabria, Giuseppe Capogrossi, Bruno Cassinari, Vittorio Cavicchioni, Mario Ceroli, Mario Davico, Anita D'Orazio, Franco Francese, Renato Guttuso, Raymond Hains, Julia Jansen, Vassilis Kalantzis, Joseph Kosuth, Jason Martin, Luca Matti, Mattia Moreni, Gualtiero Nativi, Bruce Nauman, Kenneth Noland, Cristiano Pintaldi, Heimrad Prem, Bruno Pulga, Bruno Saetti, Giuseppe Santomaso, Sergio Saroni, Emilio Scanavino, Salvatore Scarpitta, Thomas SchOtte, Danilo Sergiampietri, Vittorio Sopracase, Ettore Sottsass jr, Helmut Sturm, Emilio Vedova, Maja Vukoje, Hans Peter Zimmer, Edwin Zwackman. MICHELANGELO PENSO. DIMENSIONI INFINITE, a cura di Leo Lecci Michelangelo Penso (Venezia, 1964) da diversi anni lavora a livello internazionale indagando le possibili connessioni tra ricerca scientifica e artistica. Per il CAMeC presenta un progetto espositivo concepito e realizzato appositamente per il museo e i suoi spazi. Nelle sale del primo piano saranno infatti allestite tre grandi installazioni accompagnate da diverse opere a parete che ne attestano la lunga ed elaborata genesi; installazioni pensate per dare forma plastica e visibile a dimensioni infinite, ossia a quei mondi poco conosciuti, esplorati quasi esclusivamente nell'ambito della ricerca scientifica: l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Cronòtopo è un'istallazione a pavimento che configura, attraverso un algoritmo, l'assetto dei pianeti del sistema solare, riproducendo le frequenze da essi generate. Pelagibacter e Roseobacter sono installazioni site e context-specific, create cioè appositamente per gli spazi del CAMeC e ispirate allo studio scientifico di questi due batteri recentemente scoperti, in grado di interagire con l'ecosistema acquatico. ARIA. 2009 — 2019 dieci anni di Factory, a cura di Cinzia Compalati La mostra ARIA. 2009 — 2019 dieci anni di Factory, visitabile al piano zero del museo, è dedicata al tema dell'aria, intesa quale leggerezza, spazio ludico, creatività, gioco, meraviglia. I sette artisti che compongono la Factory— Cristina Balsotti, Paolo Fiorellini, Claudia Guastini, Sandro del Pistoia, Stefano Lanzardo, Francesco Ricci con Giuliano Tomaino — che lavorano insieme, sostenendosi e supportandosi vicendevolmente e condividendo lo spazio messo a disposizione dal Maestro Tomaino presso un vecchio biscottificio di Sarzana, al CAMeC realizzano una sorta di Wunderkammer, luna park delle meraviglie. L'esposizione, che si apre simbolicamente con l'opera Luci di Giuliano Tomaino, corredata da un video-racconto della storia del gruppo, si articola attraverso sette installazioni inedite, una per ciascun artista, e un nucleo di lavori che ben evidenziano e raccontano la cifra stilistica di ciascun autore. La Factory nasce a Sarzana nel 2009 per dare identità a un gruppo di artisti creatosi spontaneamente intorno alla figura di Giuliano Tomaino.

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE, a cura di Cristiana Maucci In un ambiente dedicato del piano zero del CAMeC è visitabile la Stanza delle meraviglie, la Wunderkammer del CAMeC. Circondato da naturalia — oggetti provenienti dalla natura che presentano qualcosa di eccezionale per forma, dimensioni o rarità — e artificialia — manufatti particolari per la loro originalità e unicità —, il visitatore scoprirà meraviglie e curiosità in un percorso in cui opere appartenenti alle collezioni del Centro dialogano con prestiti dei musei civici Archeologico, Etnografico e del Sigillo.

Eventi periodo natalizio 13 dicembre, dalle ore 17. Presentazione del catalogo della mostra ARIA. 2009-2019 Dieci anni di Factory. Nell'occasione gli artisti della Factory realizzeranno installazioni e performances estemporanee. 14 dicembre, ore 16. Laboratorio "Natale in scatola", nell'ambito del ciclo 'I musei per i bambini'.