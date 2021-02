Musei on-line per i bambini: i musei che si raccontano

La Spezia - A febbraio inizia la nuova edizione di laboratori on-line dedicati ai più piccoli e proposti dai Musei civici spezzini sulle pagine Facebook. In questa edizione un fil rouge accomunerà tutti i temi proposti: lo storytelling. Grazie alle tecniche di storytelling si può creare empatia e ad avvicinare le persone attraverso la forza delle emozioni. La narrazione è in grado di lanciare un ponte tra il mondo attuale e quello trascorso e fare in modo che la Storia e l’Arte possano trasformarsi in un veicolo di emozioni e di insegnamento personale. L’invito rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie è quindi di connettersi alle pagine Facebook dei Musei ed immergersi nei racconti e a divertirsi con i tutorial dei laboratori creativi. Gli appuntamenti inizieranno il 6 febbraio e ci sarà un nuovo laboratorio ogni sabato fino al 13 marzo, rimarranno comunque sempre disponibili sulle pagine Fb.



Il programma



Da sabato 6 febbraio 2021 ore 16



Museo del Sigillo

Pagina Fb @museodelsigillo



Hastingo il vichingo e le navi-dragone



Narra la storia che dopo il saccheggio di Luni Hastingo, il pirata vichingo, abbia avuto bisogno di una nuova flotta (quella vecchia era affondata perché troppo carica di muscoli ripieni e farinata predati alla Spezia). Spronati dal sigillo vichingo del Museo costruiremo le splendide drakkar, con la prua a testa di drago, togliendo dai guai il povero Hastingo.





Da sabato 13 febbraio ore 16



Museo del Castello

Pagina FB @MuseoCastelloSanGiorgio



Storytelling 2.0 a.C.



Il Museo del Castello racconta l’evoluzione dello storytelling partendo dalla Preistoria, viaggiando con i Greci fino ad incontrare i Romani. Sin dalla più remota antichità gli uomini affidavano alla parola e al racconto le loro imprese quotidiane e quelle di dei ed eroi. Dopo questo viaggio nel tempo percorso attraverso le opere del Museo, si realizzerà un laboratorio per creare un libretto pop-up che raccolga le storie ascoltate.



Da sabato 20 febbraio ore 16



Museo Lia

Pagina FB @museoamedeolia



Il dipinto racconta



Pensare un dipinto come se fosse una pagina illustrata: tra parole e immagini lasciati trasportare in un tempo lontano per conoscere l’avventura di Bertoldino alle prese con l’oca Nerina e… tira su le maniche! Il colore potrà trasformare le tue braccia e le tue mani in sorprendenti personaggi animati.



Da sabato 27 febbraio dalle ore 16



Museo Etnografico

PaginaFB @museoetnosp



La lunga storia del costume



Tutte le mattine, davanti ad armadi ricolmi di ogni genere di capo d’abbigliamento, ci ripetiamo la solita domanda: ‹‹cosa mi metto?››. E nel passato cosa indossavano i nostri antenati? I cassoni in fondo al letto o gli armadi cosa contenevano? Le materie prime utilizzate erano le stesse di oggi? Trascorrete un po’ di tempo con noi per scoprire l’affascinante storia di fibre naturali, tinture e costumi tradizionali e per dar vita al contadino lunigianese.





Da sabato 6 marzo dalle ore 16



CAMeC

Pagina FB @museo.camec



Le carte del pirata Singleton: gioca l’avventura!



Vi racconteremo la vita e le scorribande del pirata Bob Singleton, protagonista del romanzo di Daniel De Foe e di un’opera del CAMeC: rapito da bambino, diventato pirata, gira per il mondo e accumula ricchezze e avventure. Come l’opera di Michelangelo Faggiano trasforma in immagini le parole del romanzo di De Foe, noi ci divertiremo a inventare storie creando carte da gioco illustrate ispirate alle sue vicende.



Da sabato 13 marzo dalle ore 16



Palazzina delle Arti

Pagina FB @LaSpeziaPalazzinadelleArti



Forbici, carta, colla: storia della nascita del collage



Oggi vi racconteremo cosa è accaduto quando all’inizio del XIX secolo è stata inventata la tecnica del collage e vi mostreremo diversi modi in cui alcuni importanti artisti la hanno sperimentata non solo nei loro quadri ma anche in altri particolari manufatti artistici. Approfondendo questa storia, scopriremo così quanto sia variegato il mondo del collage e quanto questa tecnica abbia consentito di creare sorprendenti opere d’arte. Infine, armati di colla e forbici, vi invitiamo a seguire il nostro tutorial e sperimentare senza limiti utilizzando tutti i materiali che la vostra creatività vi saprà suggerire, componendo così il vostro collage.