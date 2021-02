Musei on-line per i bambini, domani si parte

La Spezia - Da sabato 13 febbraio alle 16 sarà possibile collegarsi a alla pagina Facebook @MuseoCastelloSanGiorgio e seguire il laboratorio interattivo per famiglie de Museo del Castello dal titolo: Storytelling 2.0 a.C. La proposta si inserisce nell’ambito della nuova edizione di laboratori on-line proposti dai musei civici spezzini sulle pagine Facebook che presenterà un nuovo video ogni sabato fino al 13 marzo. In questa edizione il fil rouge che accomunerà tutti i temi proposti è lo storytelling.



Il Museo del Castello ci fa immergere nel passato più remoto e racconta l’evoluzione dello storytelling partendo dalla preistoria, viaggiando con i greci fino ad incontrare i romani. Sin dalla più remota antichità gli uomini affidavano alla parola e al racconto le loro imprese quotidiane e quelle di dei ed eroi. Dopo questo viaggio nel tempo percorso attraverso le opere del museo, si realizzerà un laboratorio per creare un libretto pop-up che raccolga le storie ascoltate.

Il video con il racconto e il laboratorio rimarranno sempre disponibili sulla pagina Facebook.