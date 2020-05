Musei chiusi? Ma Kid Pass resta! Il divertimento è online

La Spezia - A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, i musei civici della Spezia sono chiusi ma proseguono le loro attività online sui social con iniziative dedicate a chi ama l’arte e la cultura. Anche un grande evento su scala nazionale rivolto ai bambini e alle famiglie, quale è Kid pass days non si ferma e propone un’edizione virtuale.



"La cultura non si ferma, soprattutto per i nostri bambini - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - L'emergenza coronavirus ancora non è spenta e per incoraggiare i bambini ad avvicinarsi all'arte e alla cultura rimanendo a casa, i servizi culturali hanno costruito un progetto ad hoc per loro, continuando a coniugare l'arte con la sua funzione sociale. I bambini sono stati tra i più colpiti in questo lungo lockdown, ma il Comune non si è dimenticato di loro: questa gratuita e virtuale offerta formativa non solo permetterà loro di impiegare il loro tempo costruttivamente e divertendosi, ma anche di far nascere in loro la curiosità di andare o tornare nei nostri musei. E non vediamo l'ora di accoglierli a braccia aperte. Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti del servizio culturale che, anche se a distanza, continuano a stare vicino alla cittadinanza lavorando con tutti gli strumenti tecnologici a disposizione per mantenere viva l'attenzione sull'arte e sui nostri musei"

Per l'edizione 2020 i KID PASS DAYS si trasformano in una grande manifestazione che connette musei, teatri, associazioni con le famiglie anche entrando nelle loro case.



Il motto di quest’anno è “Con mamma e papà tra cultura e divertimento in collaborazione con tanti musei”. Un grande evento diffuso che nel weekend del 9 e 10 maggio 2020 proporrà tante iniziative di edutainment a distanza, con una maratona di eventi digital per le famiglie con bambini fino a 12 anni.



I Musei Civici della Spezia hanno deciso di partecipare anche quest’anno con un ricco programma di attività che si svolgeranno alternandosi nei due pomeriggi, così da permettere di trascorrere del tempo piacevolmente, imparando e facendo.







MUSEI CIVICI DELLA SPEZIA PROGRAMMA KID PASS DAYS





Sabato 9 maggio ore 15.30

Museo Amedeo Lia





PRIMAVERA TRA LE DITA



Dal giardino del chiostro alla sala delle Nature Morte: un’esplorazione del Museo Lia andando in cerca di rappresentazioni floreali per assaporare la primavera dipinta. Il laboratorio ispirerà la creazione di fiori tattili per evocarne le qualità sensoriali, che a casa potranno essere realizzati con tempera, colla e farina di mais.



Info: Appuntamento Sabato 9 maggio ore 15.30 su https://www.facebook.com/museoamedeolia/







Sabato 9 maggio ore 16.30

Museo Etnografico "Giovanni Podenzana"



C'ERA UNA VOLTA...



Rivivendo l'atmosfera del focolare, ascoltando racconti popolari, i bambini realizzeranno un personale manufatto ispirandosi ai personaggi delle storie.



Lettura di una favola della tradizione e tutorial per la realizzazione di un elaborato



Info: La registrazione sarà messa online alle ore 16.30 e fino alle 17.30 l'operatrice didattica sarà online per rispondere ai commenti sulla pagina



https://www.facebook.com/Museo-Etnografico-Giovanni-Podenzana-La-Spezia-658579410827756/



Sabato 9 maggio ore 17.30



Museo del Sigillo



SIGILLI, LETTERE E SEGRETI NELLA SPEZIA DEL SETTECENTO.



Vi basteranno un foglio di carta, una candela, uno stuzzicadenti, un po’ di caffè e un adulto al vostro fianco per iniziare un viaggio nel passato e scoprire la scrittura nel XVIII secolo.

Info: https://www.facebook.com/pages/category/Landmark---Historical-Place/Museo-del-Sigillo -125184224801820/



Domenica 10 maggio ore 15.30

Museo del Castello



GIOCHIAMO COME I FARAONI

Creiamo insieme il senet, uno dei giochi da tavolo più comuni nell'antico Egitto. Preparatevi con: un rettangolo di cartone 35x10,5 cm, matita, gomma, righello, tempere e pennello, Das (o in alternativa pasta modellabile), bastoncini del gelato (o in alternativa, li creeremo con il cartone).



A seguire video dimostrativo MORBIDA COME LA PIETRA in cui si realizzerà una collana con un ciondolo in steatite e conchiglie: si mostrerà la lavorazione della steatite con la selce e la foratura delle conchiglie.



Info: https://www.facebook.com/pages/category/History-Museum/Museo-del-Castello-San-Giorgio-161165237420876/ Altrimenti potrete trovare il link nel sito del Museo del castello http://museodelcastello.museilaspezia.it/. Le operatrici saranno online per rispondere alle vostre domande.



Domenica 10 maggio h. 16.30

CAMeC

UN’AVVENTURA DA CREARE



I quadri della stanza delle Meraviglie del CAMeC che raccontano mondi d’acqua, di terra e di cielo ispireranno la creazione di fondali per ambientare la propria avventura fantastica, tra leopardi e serpenti, balene e globicefali. A casa potrete creare piccole scenografie dove mettere in scena le vostre storie.



Info: FB: https://www.facebook.com/museo.camec/ La registrazione sarà messa online alle ore 17.30 e fino alle 18.30 l'operatrice didattica sarà online per rispondere ai commenti sulla pagina





Domenica 10 maggio h. 17.30



Palazzina delle Arti

MATRICE, INCHIOSTRO, TORCHIO: ALLA SCOPERTA DELL'INCISIONE



La prima fase del laboratorio sarà dedicata ad una spiegazione teorica sulle molteplici tecniche di incisione utilizzate dal Medioevo ai giorni nostri. I partecipanti si avvicineranno così in maniera più stimolante ai materiali, agli strumenti e alle tecniche che sono all'origine delle stampe e delle matrici incise. Nella seconda fase sperimenteranno direttamente la preparazione e realizzazione di una matrice in legno e le successive fasi di inchiostratura e prova di stampa al torchio.



Info: Il laboratorio didattico si svolgerà presso la Palazzina delle Arti “L.R. Rosaia”. Sarà visibile on line domenica 10 maggio 2020 alle ore 17.30 sulla pagina fb del museo https://www.facebook.com/LaSpeziaPalazzinadelleArti. Gli utenti potranno interagire con l’operatore didattico che sarà connesso dalle 17.30 alle 18.30.