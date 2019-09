Muscoli, dialetto e Sprugolean jazz band per l'ultima serata del Bio Garden Party

La Spezia - Muscoli spezzini, dialetto e musica jazz protagonisti domani sera, venerdì 27 settembre dalle 18.30, al terzo e ultimo appuntamento con il Bio Garden party, l'evento settembrino organizzato da Aidea in collaborazione con gli Orti di San Giorgio, la condotta Slow-Food della Spezia - Golfo dei Poeti e il patrocinio del Comune della Spezia. Dopo il successo dei primi due venerdì, dedicati rispettivamente alle acciughe e ai testaroli accompagnati dalle note della Monday Big Band, a seguire i formaggi genuini musicati dall’ottimo gruppo folk-rock “Gli Inaffidabili”, con la presentazione del progetto Eco-footprint della cooperativa B-Leaf, domani sera è il turno dell’oro nero del nostro golfo, ovvero i muscoli, presentati dalla cooperativa dei mitilicoltori spezzini insieme ad un panino fatto ad hoc da Achille Lanata in arte Biscotto, il tutto accompagnato da due calici di Vermentino della Colombiera. Ad allietare la festa le letture in dialetto del gruppo Gruppo “La n’è mai tropo tardio” diretto da Piergiorgio Cavallini, “Da ‘n pe de castagno ne ghe pè nasse ‘n pe de pin”, e al termine della degustazione la musica di The Original Sprugolean Jazz Band, con Piero Borrini (clarinetto), Andrea Bracco (tromba), Paolo Zuccotti (trombone), Massimo Costa (banjo), Nicola Olivi (bassotuba), Matteo Piazza (batteria). Per partecipare è necessaria la prenotazione (347 8438442, 3463720210), la degustazione costa 10 euro a persona (compresi due calici di vermentino La Colombiera), l’evento del dialetto spezzino e il concerto sono gratuiti.