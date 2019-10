Mujica raccontato da Kusturica sugli schermi de Il Nuovo

La Spezia - Cinema Il Nuovo La Spezia , I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection portano nelle sala di Via Colombo 99 , dal 14 al 16 ottobre, “Pepe Mujica – Una vita suprema” diretto da Emir Kusturica.



Il ritratto del politico più visionario del ventunesimo secolo, Pepe Mujica, leader politico uruguaiano, primo ex guerrigliero a entrare nel parlamento del suo Paese e nello Studio Ovale della Casa Bianca. Un uomo radicale anche nelle scelte personali, ma lontano dai cliché anticapitalisti, che con la sua vicinanza alla gente si è conquistato l’ammirazione e l’affetto dei cittadini di ogni parte del mondo.



Attivista, politico, guerrigliero orgoglioso del proprio passato e soprattutto sognatore. “El Pepe” è diventato il presidente dell’Uruguay restando sempre fedele ai suoi ideali. Ma anche abbracciando la possibilità del cambiamento e della novità.



Emir Kusturica scava nell’eredità di José “Pepe” Mujica e ritrova in lui uno spirito affine con cui discutere il senso della vita da un punto di vista filosofico, politico e poetico.



Presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il dolce ritratto di un uomo che per tutta la vita non ha mai smesso di lottare per far valere i propri ideali e realizzare desideri all’apparenza utopici.



Orario spettacoli: Lunedi 14.Martedi 15 ottobre ore 16.30 Mercoledi 16 ottobre ore 15.30