Mozart e Rossini con la soprano Stigliano e il duo Bechstein

La Spezia - Lunedì 29 luglio alle ore 21.15 a La Spezia sul Sagrato della Chiesa dei Ss. Giovanni ed Agostino si terrà “L’Opera in Concerto 2019”, uno degli appuntamenti del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune della Spezia.

Nell'ormai storica Rassegna Concertistica “L’Opera in Concerto” (XXIII edizione) il celebre soprano Daniela Stigliano insieme all'affermato Duo pianistico Bechstein formato dai pianisti Laura Beltrametti ed Ennio Poggi, interpreterà grandi pagine di W.A. Mozart, G. Rossini, V. Bellini, C. Gounod, G. Verdi, G. Puccini, tratte da celebri opere come Il Flauto Magico, Le Nozze di Figaro, Norma, La Traviata, Faust e Bohème nel programma intitolato “Opera da salotto”.

Daniela Stigliano ha debuttato nel 1996 nel ruolo di Violetta ne “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Nel gennaio 1997 ha ottenuto il diploma di merito al concorso "Sanremo Musica Classic International".

Ha cantato in molti Teatri italiani ed esteri con Otello, Il Trovatore, Aida, La Traviata, Simon Boccanegra di Verdi, La Boheme, Madama Butterly, Manon Lescaut e Turandot, Suor Angelica di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, Adriana Lecouvreur di Cilèa, Le Nozze di Figaro e Don Giovanni di Mozart. Inoltre ha approfondito il repertorio di Musica Sacra interpretando varie volte come solista il Requiem di G. Fauré, il Requiem di G. Verdi ed il Requiem di W.A. Mozart, lo Stabat Mater di G.B. Pergolesi, il Gloria ed il Magnificat di A. Vivaldi, il Messiah di G.F. Händel, l’ Exsultate Iubilate di W.A. Mozart, lo Stabat Mater e la Petite Messe di G. Rossini. Annovera inoltre la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive.

I pianisti Ennio Poggi e Laura Beltrametti, che formano il Duo Pianistico Bechstein, suonano stabilmente in duo nelle formazioni per due pianoforti e a quattro mani dal 1991. La lunga esperienza nell'interpretazione del repertorio per duo pianistico permette loro una straordinaria intesa. Il loro repertorio spazia infatti dal classicismo alla musica contemporanea. L'importante carriera artistica li ha visti protagonisti in Italia, Europa, Medio Oriente. In una tournèe in Russia hanno ottenuto lusinghieri riconoscimenti esibendosi al Cremlino di Mosca e alla Casa Museo di Alexander Scriabin.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso la Sala Dante, in via Ugo Bassi.

L’ingresso è libero.

Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com

Per informazioni telefonare ai numeri 0187560298 - 3398013956