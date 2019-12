Mostra missionaria a Gaggiola

La Spezia - Appuntamento prenatalizio a Gaggiola, nei pressi del santuario di Sant’Antonio e del convento dei frati minori francescani, dove è stata allestita la consueta tradizionale “mostra missionaria”, con annesso mercatino di Natale. La mostra, collocata nei locali adiacenti il convento, resterà aperta sino all’Epifania. Nella rassegna, vengono esposti e messi a disposizione degli offerenti numerosi oggetti di artigianato prodotti nei paesi di missione, in particolare dell’Africa, dove sono presenti le missioni francescane. Parte del ricavato servirà, in particolare, per sostenere le opere missionarie dei francescani in Burundi, in favore dei bambini e soprattutto degli orfani. La parte restante servirà per sostenere la “mensa per i poveri”, di recente restaurata e ampliata, e che ogni giorno distribuisce un centinaio di pasti gratuiti per le persone bisognose. L’orario di apertura della “mostra missionaria” nei giorni festivi è dalle 9 alle 12 e dalle16 alle 18.30, nei giorni feriali dalle 16 alle 18.30. Il superiore del convento padre Gian Luigi Ameglio ha invitato tutti gli spezzini, anche tramite i microfoni di Tele Liguria Sud, a visitare la mostra ed ad a sostenere l’azione missionaria e caritativa dei frati.