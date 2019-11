Mostra dedicata ai santi al Museo diocesano

La Spezia - E’ stata inaugurata mercoledì scorso al Museo diocesano della Spezia, in via del Prione 156, la mostra “Chi sono i santi ?”. Con questa iniziativa, il Museo, con il supporto dei propri servizi educativi, intende porre l’attenzione, in occasione della solennità di Ognissanti, su alcune importanti figure di santi e di sante del Martirologio cristiano, per far conoscere le loro vite, spesso straordinarie, e per offrire ai visitatori una chiave di lettura volta a ben comprenderle e ad inserirle sia nella storia della Chiesa universale sia in quella della Chiesa locale. La mostra vede infatti esposti e raffigurati personaggi cari alla devozione locale, spesso rappresentati in opere realizzate anche da da artisti locali. Ecco così che troviamo, tra gli altri, Lucia che regge un piattino con gli occhi, la spada di Paolo con cui fu decapitato, le chiavi di Pietro o la croce rovesciata di Andrea, le frecce che hanno colpito Sebastiano o la torre in cui fu rinchiusa Barbara … Le opere esposte provengono da collezioni private e dalle parrocchie della diocesi. La mostra è visitabile il giovedi dalle 10 alle 12.30 e il venerdì sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Specifiche proposte didattiche saranno attivate per le scuole, laboratori, attività ludiche e approfondimenti per conoscere i santi e le loro rappresentazioni.