Montalbano, risorge il sentiero di Via dei Pilastri

La Spezia - Si sono armati di attrezzi e falcini. Così si sono adoperati per ripulire la scalinata di Via dei Pilastri a Montalbano. E' la recente iniziativa del Comitato tutela territorio Isola Montalbano Felettino che si sono il ripristino della continuità dell'antica scalinata di via dei Pilastri nel tratto che sale ai borghi di Isola e Chioso.

"Da decenni il sentiero risultava interrotto a seguito della costruzione della strada carrozzabile - si legge in una nota del comitato -. I volontari hanno ripulito un lungo tratto che, in quanto non più percorso, era stato di fatto cancellato da vegetazione infestante ed hanno ricostruito un pezzo mancante, in corrispondenza della scarpata della strada, realizzando una scala in pali di legno di castagno forniti da una ditta di Mangia".

"Nel corso dell'intervento - prosegue la nota -i volontari hanno anche raccolto e correttamente smaltito una notevole quantità di rifiuti giacenti a terra. All'inaugurazione erano presenti i volontari, alcuni abitanti, il presidente del Comitato avv. Pasquale Iodice, il vice Nicola Di Carlo e, rispettivamente in qualità di socio fondatore e di residente, il presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e il consigliere Andrea Biagi".

"L'iniziativa - concludono - rientra in un intenso programma di attività di volontariato che vede il Comitato impegnato nella salvaguardia ambientale e nella valorizzazione storico-culturale del territorio, con interventi come la pulizia del Dorgia, la cura dei sentieri, il recupero di terreni incolti, il monitoraggio delle discariche abusive e una costante attenzione ai lavori del ponte sulla frana di Montalbano".