Monsignor Palletti coi giornalisti per San Francesco di Sales

La Spezia - E’ stata la cripta della cattedrale spezzina di Cristo Re, venerdì scorso, il luogo dell’annuale celebrazione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e più in generale degli operatori della comunicazione sociale. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, affiancato dal canonico Giuseppe Savoca e dal diacono Pier Ciro Steardo, ha celebrato la Messa di fronte ad un folto numero di giornalisti e fotoreporter di tutte le testate cittadine e provinciali. Questa tradizione risale al 1976, quando per la prima volta venne istituita dall’allora vescovo Siro Silvestri. Il direttore della Caritas don Luca Palei, insieme ai suoi collaboratori e grazie all’ospitalità del parroco della cattedrale monsignor Pier Carlo Medinelli, ha poi accolto i giornalisti in oratorio per il consueto pranzo in comune. Non è mancata la tradizionale foto ricordo.