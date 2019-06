Moni Ovadia a Sarzana con "Senza confini-Ebrei e Zingari" alla Fondazione Devlata

La Spezia - Torna a Sarzana, promosso e ospitato presso la Fondazione Devlata (in collaborazione con Corvino Produzioni) a ingresso gratuito (soltanto con prenotazione su info@fondazionedevlata.eu), il grande attore, scrittore, drammaturgo Moni Ovadia, con lo spettacolo più che mai attuale dal titolo "Senza confini- ebrei e zingari". Lo spettacolo, che si terrà giovedì 27 giugno alle 20.30 (si consiglia di arrivare entro e non oltre le 20.15), vede la regia del grande Ovadia, accompagnato in scena dalla Moni Ovadia Stage Orchestra, composta da Paolo Rocca al clarinetto, Albert Florian Mihai alla fisarmonica, Marian Serban al cymbalon, Petre Nicolae al contrabbasso. La Fondazione Devlata trova importante offrire al pubblico e alla cittadinanza uno spettacolo così importante e intenso.



E' un recital di canti, musiche, storie rom, sinti ed ebraiche che mettono in risonanza la comune vocazione delle genti in esilio, una vocazione che proviene da tempi remoti e che in tempi più vicino a noi si fa solitaria, si carica di un’assenza che sollecita un ritorno, un’adesione, una passione, una responsabilità urgenti, improcrastinabili. “Senza confini” è la nostra assunzione di responsabilità, la sua forma si iscrive nella musica e nel teatro civile, arti rappresentative e comunicative che possono e devono scardinare conformismi, meschine ragionevolezze e convenienze nate dalla logica del privilegio per proclamare la non negoziabilità della libertà e della dignità di ogni singolo essere umano e di ogni gente.