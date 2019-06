Mitilanti alla ribalta, tra tv e finali nazionali

La Spezia - Cosa siano i poetry slam, le gare di poesia a giudizio popolare, è una cosa ben nota, qui alla Spezia. Questo soprattutto grazie all’attività dei Mitilanti, il gruppo di poeti con la maglia a righe, che organizzano e gestiscono in città uno dei tornei più conosciuti d'Italia, il “Senti Che Muscoli SP!”, grazie al quale, negli anni, il pubblico spezzino ha potuto ammirare i migliori interpreti di questa disciplina. Ma il successo del poetry slam non è certo limitato al levante ligure, anzi, sempre crescente è il successo riscosso in ogni parte d’Italia. In questi giorni infatti viene messo in onda per la prima volta in Italia, su ZeligTV, canale 63 del digitale terrestre, "Poetry Slam!", un torneo andato in scena nei mesi scorsi sul prestigioso palco dello storico locale milanese.



Tra i partecipanti selezionati anche uno dei Mitilanti, Andrea Fabiani, che nel 2017 è stato vicecampione nazionale, battuto solo dal tre volte campione italiano Simone Savogin (di cui ha fatto clamore, pochi mesi addietro, la fortunata partecipazione a un noto talent show). Appuntamento dunque davanti al proprio televisore, per chiunque fosse interessato, questo sabato, alle 21:30, per assistere al primo torneo di poetry slam mai trasmesso in televisione e per vedere come se l'è cavata Andrea, che in questi giorni si è anche laureato campione lombardo per la stagione 2019, staccando così il biglietto per le finali del campionato organizzato dalla L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam), che avranno luogo a Ragusa, a metà settembre.



Insieme a lui, in terra siciliana, a contendersi il titolo di campione italiano 2019 ci sarà (come anche nel 2017) un altro mitilante, Andrea Bonomi, qualificato attraverso il girone ligure. Insomma, pare proprio che, come recita il motto dei Mitilanti, quello della Spezia... "è ancora un golfo per poeti!"