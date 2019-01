Milano "rivaluta" Ettore Cozzani, padre de "L'Eroica"

L'intellettuale spezzino, non certo profeta in patria, è stato protagonista di un convegno nella città che lo ha adottato e dove è morto nel 1971.

La Spezia - Ottimo successo di pubblico al convegno “Ettore Cozzani. Arte e letteratura”, organizzato a Milano dall’Associazione "Amici di Ettore Cozzani" in collaborazione con l’Accademia di Brera e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Scrittore, critico ed editore della rivista “L’Eroica”, lo spezzino ha sempre avuto un rapporto strettissimo con la metropoli lombarda, differentemente dalla città natale per le sue posizioni politiche nell'Italia di quel tempo. Una giornata milanese in cui Ettore Cozzani, che alla Spezia nacque nel 1884 e si formò culturalmente con gli ideali dell'Ottocento postrisorgimentale ispirati alla triade dei grandi poeti del cambio di secolo Carducci, Pascoli e D'Annunzio, ha trovato la rivalutazione che merita, proprio nella città in cui visse e operò a lungo. Il convegno è stato organizzato da Antonio Zollino, socio fondatore dell’associazione e docente di letteratura moderna all’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con Elena Pontiggia, docente di Storia dell’arte all’Accademia di Brera.



E così al mattino un folto pubblico, formato anche da tanti studenti, ha seguito i lavori nell’Aula Magna dell’Accademia di Brera dedicati alle ricadute artistiche del lavoro editoriale di Ettore Cozzani con la sua "Eroica" illustrati dalle relazioni di Lorella Giudici, Elena Pontiggia, Giuseppe Virelli e Raffaella Canovi. Nel pomeriggio, sempre di fronte ad un platea gremita, nell’Aula Magna della Cattolica si sono approfonditi gli aspetti letterari dell'intellettuale spezzino con gli interventi di Ermanno Paccagnini, Anna Modena, Rosiana Schiuma, Alberto Brambilla, Antonio Zollino, Chiara Tognarelli e Paolo Senna. Hanno partecipato ai lavori il presidente dell’associazione "Amici di Ettore Cozzani" Giovanni Pardi e il vice-presidente Luigi Grillo. L’attore Roberto Alinghieri, anch'egli spezzino, ha letto per l'occasione alcuni testi di Cozzani con l’accompagnamento al violoncello di Stefano Cabrera.