Migliarina in Via Sarzana, dal 30 novembre ecco le tele natalizie

La Spezia - Oltre le luminarie. Il quartiere di Migliarina dal 30 novembre al 7 gennaio sarà infatti ravvivato ed abbellito nella via dello shopping per eccellenza. Sono stati i commercianti del Civ Migliarina in Via Sarzana ad attivarsi, in occasione delle Feste Natalizie: il tratto della succitata strada pubblica compreso fra l'incrocio con Via del Canaletto e Largo Marcantone, sarà oggetto di un intervento di abbellimento con tele raffiguranti il Natale. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia.