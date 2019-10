Mezzo secolo di Società dei concerti, a dicembre concerto evento con Uto Ughi

La Spezia - La Società dei Concerti onlus della Spezia compie 50 anni di attività continuativa e ben 100 dalla sua prima fondazione. Era il 29 settembre del 1969 quando un gruppo di musicologi spezzini, animati dalla voglia di diffondere la cultura musicale nel territorio della Spezia e della provincia, diede vita all’associazione che, strada facendo, è arrivata al 2019. Dal momento della sua rifondazione SdC ha prodotto oltre 1200 concerti e oltre 50 occasioni di incontro, studio e confronto. In una ricorrenza così importante era doveroso festeggiare, e non si poteva che farlo attraverso l'organizzazione di eventi a tema musicale coinvolgendo le varie forme di arte. Tra novembre e dicembre, infatti, si svolgerà 'Cinquant’anni degni di nota', una rassegna pensata ad hoc per celebrare la ricorrenza che prevede concerti conferenze, mostre. Il 26 novembre presso il ridotto del Teatro Civico alle ore 15.00, si terrà una giornata di studi, per riflettere sul percorso fatto dall’associazione sino ad ora, e sul futuro con importanti esperti, il 29 novembre si terrà il concerto dell’Orchestra del Conservatorio della Spezia, presso il Teatro Civico, che celebra otre il 50° anche i 40 anni di attività del Conservatorio spezzino; il 3 dicembre partirà un itinerario artistico- musicale, 'La sventurata musica... della sorella pittura...figurazione delle cose' in collaborazione e presso il Museo Lia, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci; il 18 dicembre un concerto di gala, con Uto Ughi, violino accompagnato da Bruno Canino al piano presso il Teatro Civico alle ore 21.00. La rassegna è ideata e organizzata dalla Società dei Concerti, e realizzata con il sostegno del Comune della Spezia. Per informazioni e prenotazioni contattare SdC onlus: T.0187-731214 - 351 628 1806 ww.sdclaspezia.it info@sdclaspezia.it

