Metti una domenica mattina all'Archivio di Stato

La Spezia - La “Domenica di Carta” costituisce l’ormai tradizionale appuntamento della seconda domenica di ottobre, che conclude il ciclo di eventi istituzionali promossi dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che inizia a settembre con le “Giornate Europee del Patrimonio”. In questa ottica di continuità degli eventi, l’Archivio di Stato completa le iniziative sulla partecipazione dell’Archivio alle celebrazioni per i centocinquant’anni dell’Arsenale militare marittimo. In particolare, da un lato è stato mantenuto l’impianto organizzativo della mostra promossa il 21-22 settembre e proseguita poi in forma ridotta, in considerazione dei noti limiti di spazio dei locali che ospitano l’Istituto, dall’altro sono stati inseriti nuovi documenti e rimessi a posto altri, in una prospettiva finalizzata a mettere in luce altri elementi conoscitivi sulla realtà e sui mutamenti intervenuti con il radicamento sul territorio della Marina Militare e dell’Arsenale.



L’Archivio di Stato della Spezia aderisce alla manifestazione “Domenica di carta 2019” promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, riproponendo la mostra archivistico-libraria presentata nelle “Giornate Europee del Patrimonio 2019” dal titolo “150 anni di Arsenale: storie spezzine in mostra”. Tale manifestazione che ha come protagonisti le Biblioteche pubbliche statali e gli Archivi di Stato, nasce con lo scopo di promuovere e far conoscere al pubblico il prezioso patrimonio cartaceo conservato presso tali Istituti statali. La mostra vuole celebrare l’evento di particolare interesse storico per la città spezzina e per tutto il territorio nazionale: i centocinquant’anni dall'inaugurazione dell’Arsenale militare marittimo della Spezia. Il materiale cartaceo esposto appartiene ai fondi archivistici: Prefettura, Vecchio catasto fabbricati, Comune di La Spezia, Casimiro Bonfigli e Collezione Sassetti. Si tratta di documentazione risalente al periodo tra metà Ottocento e primi del Novecento; sono: leggi, comunicazioni, inviti, manifesti, vedutistiche, mappe, perizie, ecc. relative alle trasformazioni intervenute nella città ligure con l’edificazione dell’Arsenale militare marittimo. Si è scelto di diversificare con qualche nuovo documento la rassegna già esposta nelle giornate del 21 e 22 settembre scorso con l’intento di narrare la vocazione turistico-balneare e militare della città di La Spezia; pertanto, accanto agli espropri di terreni coltivati e di fabbricati e ai numerosi disegni e immagini appartenenti alla Collezione Sassetti, arricchiti, in tale occasione, dall’aggiunta dell’illustrazione relativa alla visita dei sovrani d’Italia e di Germania a Spezia nel 1893, si segnalano la mappa del Vecchio catasto fabbricati, nella quale sono ben visibili le darsene, le porte, i canali, le strade e un complesso di edifici dell’Arsenale e una convenzione privata del 1874 tra la Direzione straordinaria del Genio militare e il Municipio di Spezia, per la concessione a favore di quest’ultimo di collocare “ ... un filare di piante lungo il marciapiede a nord – est della via di circonvallazione fra la città e l’Arsenale militare marittimo”. La mostra è aperta al pubblico domenica 13 ottobre 2019 dalle 9 alle 13.