Metti un pomeriggio in compagnia dei... celto-liguri

La Spezia - In occasione delle giornate internazionali dell’Archeologia il Museo del Castello di San Giorgio della Spezia organizza sabato 15 giugno un pomeriggio con i Celto-liguri, un evento con laboratori e attività per bambini e famiglie ambientati nell’età del Ferro nella Lunigiana storica. L’orario proposto è dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per permettere a tutti i partecipanti, magari al ritorno dal mare, di ritrovarsi nel parco del Castello.

Dal 2010, il Ministero della Cultura in Francia coordina e promuove le Giornate dell’Archeologia. In questa occasione, tutti gli attori del mondo dell’archeologia si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena di questo settore. Operatori di scavo, organismi di ricerca, università, musei e siti archeologici sono invitati ad organizzare attività innovative, originali e interattive, destinate al grande pubblico; per questo motivo il Museo del Castello ha pensato di rendere omaggio ai cugini d’Oltralpe creando un evento che riunisse gli elementi comuni tra gli antichi Liguri e i Celti con dimostrazioni e laboratori di archeologia sperimentale da parte di specialisti del settore. AL termine delle attività non poteva mancare un assaggio del piatto tradizionale, documentato almeno a partire dall’età del Ferro nella Liguria del Levante: le focaccette cotte nei testi!



Ecco il programma:

Edoardo Ratti, (Archeolink)

"Dalla natura senza plastica il vaso a bicchiere degli antichi Liguri"

Lavoriamo l’argilla naturale fino a modellare la nostra tazza personale ispirata a quelle delle necropoli di Ameglia e Genicciola.



Marco Greco

"Conio della moneta celtica"



Roberto Giannotti

"L’accensione del fuoco nell’età del Ferro”

Un’invenzione che proviene dal Paleolitico e arriva ai Liguri Apuani.

dalle 17.30 alle 18.30

"Prove di tiro con il giavellotto, tipica arma dei Liguri".

dalle 18.30 alle 19.30:



Anna Rozzi (Museo del Sigillo)

"Bella vita! I cinturoni decorati degli antichi Liguri”

Costruiremo insieme i cinturoni decorati da piastre a sbalzo, come quelle dei ritrovamenti della necropoli di Genicciola.



Raffaella Badiale (Coop Zoe)

"Il triskell-magico simbolo celtico”

Realizziamo la tripla spirale portafortuna e creiamo un raffinato gioiello .



A seguire degustazione di focaccette con salumi e formaggi e vino a cura di Consorzio Il Cigno.



Ingresso: 3€ a persona.

Per info e prenotazioni: 0187-751142; museo.sangiorgio@comune.sp.it.Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII marzo La Spezia