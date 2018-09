Mercoledì c'è "Ken il guerriero" al cinema Il Nuovo

La Spezia - CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA



Mercoledi 26 Settembre

Ore 16.00-17.45 -SALVATOR DALI’ LA RICERCA DELL’IMMORTALITA’ ( La Grande Arte al Cinema)

Ore 19.30- 21.15 KEN IL GUERRIERO LA LEGGENDA DI HOKUTO



Giovedi 27 Settembre

Ore 16.00-17.45-19.30 MICHELANGELO INFINITO

Ore 21.15 LA CASA DEI LIBRI



Venerdi 28 Settembre

Ore 16.00 MICHELANGELO INFINITO

Ore 17.45 -21.15 LA CASA DEI LIBRI



Sabato 29 Settembre

Ore 16.00-18.00- 20.00-22.00 LA CASA DEI LIBRI



Domenica 30 Settembre

Ore 15.15-17.15-19.15-21.15 LA CASA DEI LIBRI



Lunedi 1 Ottobre

Ore 15.30 -21.15 L’AMICA GENIALE ( Evento Elena Ferrante )

Ore 17.45-19.30 MICHELANGELO INFINITO



Martedi 2 Ottobre

Ore 17.15 –21.15 L’AMICA GENIALE( Evento Elena Ferrante )

Ore 15.30 –19.30 MICHELANGELO INFINITO



Mercoledi 3 Ottobre

Ore 15.30 –17.15 MICHELANGELO INFINITO

Ore 19.00 L’AMICA GENIALE( Evento Elena Ferrante )

Ore 21.15 LA CASA DEI LIBRI





CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI



Mercoledì 26 Settembre

Ore 17.15- 21.00 SALVATOR DALI’



Giovedi 27 Settembre

Ore 21.00 MICHELANGELO-INFINITO



Venerdi 28 Settembre

Ore 17.30 GLI INCREDIBILI 2

Ore 21.00 MICHELANGELO-INFINITO



Sabato 29 Settembre

Ore 15.30-17.30- GLI INCREDIBILI 2

Ore 21.00 MICHELANGELO-INFINITO



Domenica 30 Settembre

Ore 16.00-GLI INCREDIBILI

Ore 18.00 - 21.00 MICHELANGELO-INFINITO



Lunedi 1 Ottobre

RIPOSO



Martedì 2 Ottobre

RIPOSO



Mercoledì 3 Ottobre

Ore 21.00 LA CASA DEI LIBRI





NOTE



SALVATOR DALI’ LA RICERCA DELL’IMMORTALITA’ Quest’apertura speciale della Grande Arte al Cinema è volta a celebrare il prossimo anniversario – che cadrà a inizio 2019 – dei 30 anni dalla morte di uno degli artisti più fantasiosi, irruenti e imprevedibili del ‘900: Salvador Dalí (1904-1989). Il film evento restituisce infatti agli spettatori l’opportunità di spingersi oltre al personaggio, quell’opera d’arte vivente che Dalí stesso fu in grado di costruire, per conoscere da vicino il pittore e l’uomo, così come gli spazi da lui ideati che hanno contribuito a plasmare la sua immortalità, l’immortalità di un genio.Salvador Dalí. La ricerca dell’immortalità propone un viaggio esaustivo attraverso la vita e l’opera di Salvador Dalí, e anche di Gala, sua musa e collaboratrice.



KEN IL GUERRIERO LA LEGGENDA DI HOKUTO Il 2018 segna un grande ritorno. Un mito, una leggenda festeggia il suo 35° compleanno e lo fa in grande stile. Parliamo di Ken il guerriero. Grazie a Koch Media e alla sua etichetta dedicata all’animazione giapponese, Anime Factory, Ken il Guerriero è un grande ritorno in HD, per la prima volta in HD al cinema; è una vera e propria reunion perché questo è un cartone animato che ha oltre un milione di fan in Italia.Ha fatto crescere una generazione



MICHELANGELO INFINITO Regia di Emanuele Imbucci. Un film con Enrico Lo Verso, Ivano Marescotti. Italia Tre livelli di narrazione e, al centro della scena, un limbo concettuale ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, dove Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, che narra la vita e le opere del Buonarroti in monologhi teatrali rivolti verso lo spettatore. Il tutto costituisce una cornice narrativa che introduce al cuore del film, il racconto di oltre 50 opere dell'artista



LA CASA DEI LIBRI Regia di Isabel Coixet. Un film con Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Spagna, Gran Bretagna, Germania, durata 113 minuti. Fine Anni '50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una libreria (seguendo un impulso che la lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto suo marito) in quest'area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è chi vuole utilizzare l'edificio per altre (presunte) iniziative culturali e farà di tutto per fermarla. Non sarà però del tutto sola perché troverà la collaborazione di una bambina e di un anziano appassionato lettore. Isabel Coixet torna ancora ad occuparsi di figure femminili e questa volta fa fa riferimento al romanzo del 1978 di Penelope Fitzgerald .



L’AMICA GENIALE Dopo la presentazione in anteprima alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arrivano al cinema in anteprima i primi due episodi della serie firmata da Saverio Costanzo e tratta dal best seller di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O. Un appuntamento unico per i fan per vivere per la prima volta sul grande schermo e condividere con tutti gli altri appassionati la saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo.In scena oltre 150 attori e 5000 comparse. Un casting durato otto mesi, durante i quali sono stati provinati oltre 8000 bambini e 500 adulti provenienti da tutta la Campania. Attori professionisti e non professionisti, bambini e ragazzi reclutati nelle scuole di tutti i quartieri. Il set principale della serie: la troupe tecnica, composta da 150 persone, ha creato 20 mila metri quadrati di set costruiti in oltre 100 giorni di lavorazione. Sono state costruite inoltre 14 palazzine, 5 set di interni, una chiesa e un tunnel. I costumi sono circa 1500, tra realizzazioni originali e di repertorio.



GLI INCREDIBILI 2 Regia di Brad Bird. Animazione - USA, durata 118 minuti. Il più strabiliante superpotere di Gli Incredibili 2 è quello di tenere incollati, far sorridere e far sghignazzare, intenerire e soddisfare, La miscela è fatta di grandi réprise e di piccole novità, cui si aggiunge un citazionismo evidente ma non invadente, spesso interno al mondo Pixar.