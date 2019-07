Mentana Rock Benefit, tre giorni di musica per il reparto di pediatria e neonatologia

La Spezia - Dal 18 al 20 luglio si svolgerà in Piazza Mentana alla Spezia il Mentana Rock Benefit giunto alla sua nona edizione e organizzato dall’ associazione di volontariato no profit "Real Flavor" e Alessandro Raffo Raffeca con il patrocino di Provincia e Comune della Spezia e della Regione Liguria. Si tratterà, come ogni anno, di una tre giorni di rock all’insegna della solidarietà. Durante le serate si potrà infatti partecipare ad una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Sant'Andrea. "Musica e beneficenza sono un binomio perfetto - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - per questo l'amministrazione è stata ben lieta di aver inserito nel cartellone dell'estate spezzina il Mentana Rock Benefits che animerà per tre serate il centro della città".



La manifestazione si apre giovedì 18 alle 20 con una esibizione degli studenti della Music School Ricordi. A seguire si esibiranno gli Alter Ego con un tributo ai Negrita. La serata si concluderà con la presentazione dell’ultimo disco dei Cage. La serata di venerdì 19 si aprirà sempre alle 20 con il tributo a Bon Jovi dei These Days, a seguire i Stakatown presenteranno il loro ultimo disco. Chiuderanno la serata i SouthernSnakes. Sabato 20 luglio gran finale dalle 21,30 con la Rock Tribe Music Schoool, i Cortomaltese e i Bad.