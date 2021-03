MemoPitelli, la storia del paese in pillole

La Spezia - Il team Memopitelli in questi mesi di chiusura ha aperto libri e archivi. "Non si è fermata la ricerca di fonti che hanno permesso di continuare ad approfondire la storia del paese - spiegano dal gruppo -. Ed è per questo che abbiamo deciso di accompagnare tutto il 2021 con un nuovo progetto 'in pillole' che racconti in poche righe diverse curiosità su Pitelli, tutte tratte da fonti archivistiche e bibliografiche. Molte cose le saprete già, molte altre le abbiamo scoperte proprio in questi ultimi mesi: seguiteci, e insieme viaggeremo nel tempo alla scoperta del nostro paese. Ogni settimana verrà condivisa una pillola di storia pitellese attraverso i canali social del progetto Memopitelli.it".



https://www.facebook.com/memopitelli



https://twitter.com/MemoPitelli



https://www.instagram.com/memopitelli/



"Noi proviamo a raccontare… voi, come sempre seguiteci e se avete pillole di storia pitellese,foto o documenti condivideteli con noi, scrivendo a prolocopitelli@libero.it. Memopitelli.it è il progetto di ricerca storica Pitellese ovvero noi lo definiamo un Museo Virtuale della storia , delle storie e delle tradizioni pitellesi", concludono.