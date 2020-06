La Spezia - Venerdì 26 giugno alle 21, nella chiesa Abbaziale Santa Maria Assunta (Piazza Beverini), si terrà una meditazione musicale in ricordo delle vittime del coronavirus nel territorio della Spezia.

Durante la serata si alterneranno la musica di Johann Sebastian Bach, eseguita dall’organista Ferruccio Bartoletti, e alcune letture bibliche scelte da don Francesco Vannini.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione César Franck assieme alla diocesi La Spezia-Sarzana-Brugnato, si propone come momento di raccoglimento in preghiera per quanti ci hanno lasciato e come segno di vicinanza ai loro familiari e amici, ai quali non è stato possibile neppure dare ai propri cari un ultimo saluto.

La cittadinanza è invitata a partecipare, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.