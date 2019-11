Mediateca, aperte le iscrizioni al corso di informatica

La Spezia - La Mediateca Regionale Ligure di Via Firenze 37 organizza un ciclo di lezioni per utilizzare Internet in maniera sicura e responsabile, riconoscendo programmi dannosi e truffe. Sono dunque aperte le iscrizioni al corso, rivolto a chi è già in grado di utilizzare il computer, anche a livello elementare. Come gli altri corsi di informatica proposti in Mediateca, è articolato su cinque incontri, una volta la settimana, e tenuto da insegnanti esperti, laureati in informatica. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0187 745630.