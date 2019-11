Mauro Frascatore, cinquant'anni di fotografia da raccontare

La Spezia - La prossima serata con l'autore di "Liberi di Vedere" ospiterà, mercoledì 13 novembre alle 21, presso la sede di Via del Canaletto 90, Mauro Frascatore, fotoreporter della Nazione, che così si presenta: "Nel 1966, chiamato ad indossare le stellette dalla Marina Militare con le dorate lettere F.N, vengo impegnato come fotografo navale al Ministero Marina Roma. Successivamente, e siamo nel 1968, appena congedato ritorno nella mia adorata città e inizio a collaborare con Giuseppe Ciavolino, che mi affida il suo laboratorio dove conosco Sergio Fregolo e ne divento amico. Mentre ho a che fare con i sali di nitrato d'argento e gigantografie industriali, con Antonello Pischedda, mi occupo, e siamo agli anni 70-80, di fotografia di teatro e di Jazz. Enel, Oto Melara, Termomeccanica, cantieri navali, Sangiorgio e Snam, sono stati nel mirino delle mie macchine fotografiche per anni. Intanto il colore in fotografia diventa "popolare" ed inevitabilmente passo, non tralasciando però l'amato bianco e nero, al settore professionale della allora neonata Labocolor".



Negli anni 78/79 venne chiamato dalla redazione de "La Nazione" diventandone fotoreporter. In redazione non mancano i contatti con le realtà giornalistiche liguri e nazionali e, considerando che non gli dispiaceva scrivere, è statp nominato corrispondente del Lavoro di Genova e successivamente del quotidiano La Repubblica. "Iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1982, consigliere regionale prima e nazionale dopo, ho per un buon periodo, il privilegio di rappresentare in seno all'ordine i colleghi e i fotoreporter. Nel 2007 vengo nominato Cavaliere della Repubblica. Lasciati da tempo gli incarichi di "rappresentanza e corrispondenze", mi dedico alla cronaca fotografica e ora, nell'epoca dei telefonini ... mi "avvilisco" nel ricordare la camera oscura e nel vedere le immagini fotografiche proposte su un monitor, rimpiango gli album fotografici di una volta... incapaci di raccontare bugie". La serata è aperta a tutti.