Masterclass con Roberto Gatto alla Spezia

La Spezia - Manca pochissimo al grandissimo evento al “Big Boss Man” di Salita del Castelvecchio alla Pieve, con il batterista Roberto Gatto. Un evento firmato associazione Fare Jazz in collaborazione con il “Big Boss” di Christian Grisolia . Una giornata dedicata alla didattica e ad un concerto di grande qualità. Al pomeriggio la Masterclass , ancora pochissimi posti disponibili, alla sera il concerto con hammondista spezzino Leonardo Corradi . Roberto Gatto è certamente una delle firme più prestigiose del jazz e della batteria .

Numerose sono le collaborazioni con Bob Berg, Steve Lacy, Johnny Griffin, George Coleman, Dave Liebman, Phil Woods, James Moody, Barney Wilen, Ronnie Cuber, Sal Nistico, Michael Brecker, Tony Scott, Paul Jeffrey, Bill Smith, Joe Lovano, Curtis Fuller, Kay Winding, Albert Mangelsdorff, Cedar Walton, Tommy Flanagan, Kenny Kirkland, Mal Waldron, Ben Sidran, Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, John Scofield, John Abercrombie, Billy Cobham, Bobby Hutcherson, Didier Lockwood, Richard Galliano, Christian Escoudè , Joe Zawinul, Bireli Lagrene, Pat Metheny.

Come leader ha all'attivo nove album: Notes, Ask, Luna, Jungle Three, Improvvisi, Sing Sing Sing, Roberto Gatto Plays Rugantino. Da anni si dedica anche alla composizione di musiche da film realizzando, insieme a Maurizio Giammarco, la colonna sonora di "Nudo di donna" per la regia di Nino Manfredi, ed insieme a Battista Lena quelle di "Mignon è partita" di Francesca Archibugi vincitore di cinque David di Donatello, di "Verso Sera" e "Il grande cocomero" della stessa Archibugi.

Nel 1983 vince il referendum del mensile Fare Musica come "miglior batterista italiano". Nel 1985 e nel 1987 con il gruppo Lingomania si classifica al primo posto del referendum "Top jazz" indetto dalla rivista Musica Jazz nella categoria "Miglior gruppo". Nel 1988, 1989, 1990, nell'ambito dell'inchiesta "i vostri preferiti" a cura del mensile Guitar Club, è al primo posto della categoria "2 Batteristi". Nel 1993 realizza due Video didattici dal titolo "Batteria" vol. 1 e 2. Si è esibito recentemente nella prestigiosa sala della Town Hall a New York. E' stato direttore artistico del Teatro Dell'Angelo di Roma per la rassegna "Jazz in progess".



Ecco i prestigiosi concerti ai quali ha partecipato: Perugia, Umbria Jazz (partecipazione a dieci edizioni) Israele, Festival internazionale del Jazz di Gerusalemme 1989 Chicago, Chicago Jazz Festival 1989 Dhuram (North Carolina) Festival Jazz Duke University 1984 1985 1988 New York, Blue Note Jazz Club 1987 Parigi, Paris Jazz Festival, Olympia Londra, Ronnie Scott Jazz Club Boston, Berklee School Auditorium Antibes, Festival di Juan le pen Senegal, Festival de Dakar, Festival di S.Louis Marocco, tour per L'istituto di cultura Francese Festival Jazz di Fort de France (Martinica) Festival Jazz di Montreal (Canada) The Town Hall (New york) Villa Celimontana (Roma) Isola di La Reunion

Collaborazioni come sideman con: Mina, Lucio Dalla, Pino Daniele, Gino Paoli, Ivano Fossati, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Ron, Mango, Renzo Arbore, Teresa De Sio, Ornella Vanoni, Sergio Caputo, Gilberto Gil, Mimmo Locasciulli, Riz Ortolani, Piero Umiliani, Franco Piersanti, Lalo Schifrin, Armando Trovaioli, Ennio Morricone, Domenico Modugno.



La sua biografia è inserita nella prestigiosa "Biographical Encyclopedia of Jazz" di Leonard Feather & Ira Gitler Miglior gruppo jazz italiano con Lingomania, 1985 1987 Referendum Top Jazz Mensile "Musica Jazz" Miglior batterista italiano 1983 mensile "Fare Musica" Miglior batterista italiano 1988, 1989, 1990 mensile "Guitar Club" Miglior batterista italiano 1992 mensile "Percussioni"

Nel 1992 partecipa, in qualità di solista, al Requiem per Pier Paolo Pasolini del Maestro Roberto De Simone (Napoli Teatro San Carlo, direttore Zoltan Pesko) Oltre al suo quintetto, lavora stabilmente nei gruppi di Enrico Rava Ha lavorato stabilmente nei gruppi del fisarmonicista francese Richard Galliano. Nel 1999 ha fatto parte del gruppo di Pino Daniele con cui si è esibito in un tour italiano. Nel 1997 viene chiamato dal direttore della francese "Orchestre National de Jazz" Laurent Cugny per un tour in Francia ed alcune date in Italia.





