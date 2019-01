Masterclass con Matteo Taranto alla Maison de la danse

La Spezia - Da gennaio nuove iniziative a La Maison de la Danse ssd della Spezia. Il giovedì 17 gennaio avrà inizio il laboratorio di lingua inglese per bambini in età prescolare, 1-4 anni. Tramite canzoncine , giochi e filastrocche sarà più semplice per i piccoli allievi imparare ed apprendere la lingua. Invece, per gli appassionati ed aspiranti attori, il 9 e 10 febbraio avrà luogo il primo incontro con l'attore Matteo Taranto, il quale terrà una masterclass di recitazione teatrale - cinematografica per studenti di teatro o amatori motivati dai 16 anni di età.



La Maison de la Danse ssd è centro professionale coreutico e non solo. Per info visitate il sito www.lamaisondeladanse.it e contattateci, saremo lieti di rispondere alla vostre domande. Appuntamento in via Fontevivo 21n La Spezia, I piano tel 0187300547