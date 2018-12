Massarini racconta Springsteen per i 40 anni di "Darkness on the edge of town"

La Spezia - Torna Carlo Massarini con lo storytelling sui grandi della storia della musica pop e rock. Venerdì 28 dicembre alle 21 appuntamento presso l’Auditorium del Centro Culturale Giovanile e Multimediale Dialma Ruggiero (Via Claudio Monteverdi, 117, La Spezia SP) per “1978-2018. 40° anniversario di Darkness on the edge of town” di Bruce Springsteen.

«Carlo Massarini – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune della Spezia Paolo Asti - saprà come sempre condurci in viaggio attraverso la musica rock e pop, regalandoci il piacere di un racconto guidato capace di rivelarci particolari del Boss sconosciuti al grande pubblico».



Darkness On The Edge Of Town compie quest’anno 40 anni, e rimane un album denso e minaccioso come quando uscì. E’ un album che segue il successo di Born To Run, ma nato e concepito in un momento terribile per Bruce. La causa legale contro il vecchio manager è un punto interrogativo sul suo futuro di artista ‘libero’, e nei solchi si coglie la drammaticità esistenziale del 28enne dal New Jersey, arrivato al quarto album in uno stato di totale precarietà.

Quindi è un album ricchissimo di spunti, da ricordare e analizzare: il suo amore per il r’n’r e la musica degli anni 60 (da Phil Spector agli Animals), la E Street Band che è la sponda fidata alla quale appoggiarsi, il vecchio produttore Mike Appel e il nuovo Jon Landau e i tribunali, la voglia di parlare ancor più che in passato di gente reale, la working class che gli è vicina per origine. E infine, come il disco è stato accolto, e qual è il suo posto adesso nel pantheon dei personaggi e delle storie di Springsteen.

Darkness On The Edge Of Town , 40 anni dopo, è un viaggio nella memoria di avvenimenti fondamentali e ancora vivissimi. Tutto questo Carlo Massarini lo racconta in uno storytelling dettagliato e in profondità, con l’aiuto di foto, interviste a Bruce stesso, e filmati live dell’epoca.

L’evento è promosso da Comune della Spezia – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Associazione Culturale “Gli Scarti”. Ingresso posto unico numerato: €15

Per info e prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.