Martina Pratici alla Spezia presenta il suo ultimo libro "La tenacia dell'onda"

Da New York a Budapest, da San Francisco a Vienna, da Lisbona a Francoforte, la nuova fatica tutta da raccontare.

La Spezia - E’ partito da Milano, precisamente dalla Casa delle Arti intitolata alla “grande” Alda Merini, il tour promozionale dell’ultimo libro di Marina Pratici: “La tenacia dell’onda” che sarà presentato al Circolo Fantoni della Spezia Domenica 19 maggio alle 18. Per parlare di Marina Pratici verrebbe naturale dire che è colei che ha rappresentato l’Italia al “Women Poetry” di New York, Ufficiale della Repubblica Italiana per alti meriti culturali e sociali, Dama della

Cultura Europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi e Grande Accademica di Spagna, ma quando si parla di Marina Pratici non si può non parlare del suo impegno solidale e sociale. In questa occasione infatti l’autrice ha deciso che il ricavato delle vendite de “La tenacia dell’onda” venga devoluto ai centri presenti sul territorio lunigianese che si occupano di assistenza alle donne vittime di violenza.



L’incontro spezzino rappresenta la seconda tappa di questo tour culturale che, come dicevamo, è partito il 4 maggio da Milano e, dopo la Spezia il 19 maggio, proseguirà per Imola, per poi toccare Reggio Calabria e Matera, e importanti città estere come Francoforte e Barcellona. Un’opera nuova, quella presentata al Fantoni, che pone le radici nel passato di Marina Pratici ed accompagna il lettore in un mare di memorie e di ricordi che non si infrangono mai, un’onda che non si arrende nella ricerca costante del senso della vita nell’amore. “L’idea di realizzare questa raccolta poetica - sottolinea Marina Pratici - nasce sulla scia del ciclo di incontri sul tema dell’amore in versi, un viaggio letterario nel sentimento amoroso che ho compiuto lo scorso anno in diverse città europee con il professore e critico letterario Augustine P. Martel, il quale ha curato l’apparato critico del mio libro assieme a Rodolfo Vettorello, poeta e presidente del Cenacolo Internazionale “Altre Voci”, che ringrazio entrambi per la vicinanza ed amicizia coltivate in anni di

frequentazione umana e culturale”.



L’appuntamento spezzino sarà aperto da Alessandra Cinquanta e sarà condotto da Gaia Greco, relatore Roberto Benvenuto. Letture di Nives Rabà e, naturalmente, Marina Pratici. Appuntamento quindi Domenica 19 Maggio alle ore 18 nelle sale del Circolo Fantoni a La Spezia in c.so Cavour 371. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.