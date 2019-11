Mario Landolfi e la poesia di Ignazio Gaudiosi

La Spezia - Ci sono più motivi per segnalare l’approfondito saggio che lo studioso italianista Mario Landolfi ha dedicato, per le edizioni Helicon (Arezzo), all’opera poetica di Ignazio Gaudiosi (1931), indagando con fine acume in centinaia di pagine i molteplici contenuti che caratterizzano la complessa poesia del nostro concittadino rivelata nelle succose sillogi pubblicate dal 1983 ad oggi. Landolfi si colloca alla stregua degli eccellenti letterati, che hanno offerto contributi di alta considerazione sulla ricerca di Gaudiosi, che pare trovare giovamento dalla sua importante età. Tra gli altri, Francesco

D’Episcopo che non teme di definirlo “maestro nel rivendicare, attraverso una parola sempre più controllata e personale, i diritti della vita all’amore e a tutti quei valori, che la rendono vera, contro le cicliche contraffazioni di un tempo che la offende e la umilia”.



Giuseppe Benelli, non diversamente, attribuisce alla poesia di Gaudiosi “la capacità di toccare l’animo umano e di essere riflesso spirituale delle nostre spirazioni e dei nostri ricordi”, mentre Maria Luisa Tozzi ne evidenzia la “strutturazione linguistica mobile, dinamica, non relegata a secche imitazioni classicheggianti, a sperimentazioni funamboliche novecentesche, ma con azzardi, anche di rottura, eppure armonici”. Viene spontaneo attribuire alla poesia di Gaudiosi, oggetto di significativi apporti anche di Elio Andriuoli, Ferruccio Battolini, Egidio Banti, Giuseppe Benelli, Gabriella Chioma, Renato Cogliolo, Francesco De Nicola, Francesco D’Episcopo, Rina Gambini, Nazario Pardini, Giovanni Petronilli, Maria Luisa Tozzi, Guido Zavanone, ecc., un’autenticità tutt’altro che forzata, scoprendo in essa la naturale propensione a farci sentire speciali interlocutori delle parole di speranza, malinconia, amore e di vita disseminate lungo il coinvolgente itinerario esistenziale del poeta.



Nell’analitico saggio di Landolfi, intitolato “La socialità dell’arte nella poesia di Ignazio Gaudiosi”, che si avvale della prefazione di Anna de Core e della postfazione del già citato D’Episcopo, la scrittura del poeta viene ripercorsa sia sul versante formale, soffermandosi sulla sua identità stilistica maturata in anni ed anni e confermata di volta in volta nelle diverse raccolte che si sono succedute, sia sul denso versante dei contenuti riguardanti soprattutto la centralità della persona, portatrice di aspirazioni terrene e non solo. Già in altra occasione Landolfi, al cui nome è riferito un ricco catalogo, aveva accreditato a Gaudiosi “un lessico che non prevede cedimenti e una poetica raffinata, al tempo stesso intensa, con tratti di grande suggestione emotiva”, nonché “la forza dell’immaginazione e della creatività sull’inconsistenza del quotidiano”. Gaudiosi, insomma, si conferma poeta a tutto tondo, meritatamente e ripetutamente apprezzato con lusinghieri riconoscimenti ben oltre l’ambito locale.



Valerio P. Cremolini