Marilontani per i suoi primi vent'anni porta in scena all'Astoria un curioso inferno dantesco

La Spezia - Il 25 maggio alle 21 al Teatro Astoria di Lerici la Compagnia di giovani attori "Marilontani" rappresenterà la Prima della Commedia in dialetto lericino "Divina Commedia - l'è davéo 'na bòlgia", liberamente tratta dall' Inferno" di Dante Allighieri.



Questo appuntamento cade nell' anniversario dei 20 anni della Compagnia, nata in ambito parrocchiale appunto nel 1999 . Alcuni bambini e ragazzi che al tempo si divertivano a recitare, allora in lingua italiana, nelle "Briséte", costola delle più famose "Briciole", decisero di formare una nuova compagnia, chiamata "Marilontani". Spronati da Giuly Rolla, da Maria Laura Pazienza e da Edda Marcesini misero in scena nell settembre di quell'anno, nella splendida Piazzetta del "Poggio" nel centro storico lericino, "A Severina" , in dialetto , tratta dall'opera di Plauto "La Casina". Da quel momento, ogni anno, sempre con nuovi attori perchè gli interpreti sono giovanissimi, i successi si sono ripetuti.



L'appuntamento con "Marilontani" è atteso in paese, e le tre rappresentazioni tradizionali, al Teatro Astoria, durante la Festa di Avvenire e alla Batteria di Maralinga, sono aspettate dalla popolazione con curiosità e simpatia. In questi ventì'anni la Compagnia ha sempre contribuito al mantenimento, alla difesa e alla ricerca di ciò che riguarda le tradizioni lericine e liguri in generale, il dialetto, il carattere della nostra gente, ricevendo attestati di stima da cittadini e Associazioni del Borgo. L'importanza è data dal fatto che i protagonisti sono bambini e ragazzi del territorio che si sforzano di imparare e parlare, di fatto, una "lingua" ai più ora sconosciuta, sia perchè in casa si parla meno il dialetto sia perchè tanti sono originari di altre parti d'Italia e di altre Nazioni... il dialetto quindi diventa inclusivo, aiuta a integrare.

I fulcri della Compagnia sono Giuly Rolla, per la traduzione delle opere in dialetto, e Olga Tartarini che, come regista, ogni anno si inventa la riadattazione delle opere e come assemblarle. La novità di quest'anno, in occasione dei 20 anni, sarà che alcuni "vecchi" attori, ormai adulti, affiancheranno le giovani leve..motivo in più per andare Sabato all' Astoria.