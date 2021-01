Maria Grazia Domenici porta i giovani lettori "In giro per l'Inferno"

La Spezia - Nel 2021 ricorre il settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri e già sono iniziate le iniziative celebrative, con numerose nuove pubblicazioni. Tra quelle già in libreria spicca “Luca e le collezioni di libri del nonno: In giro per l’Inferno”, scritto dall’insegnante e catechista Maria Grazia Domenici, nativa di Viareggio ma da anni alla Spezia. Il libro, che sta conoscendo un discreto successo, si propone di spiegare la “Commedia” ad un pubblico di giovanissimi. Accompagnano il testo le illustrazioni di Alessandro Prezioso, giovane allievo del liceo artistico spezzino che alle elementari era stato allievo di Maria Grazia. L’autrice non è nuova a pubblicazioni legate alla sua attività di insegnante, tra cui il curioso “Errorilandia”, su alcuni tra i più frequenti errori nella scuola di oggi, e in seguito “In...quadrati”. L’attuale lavoro (casa editrice “Impressum”) spinge i lettori a fare i conti non solo con la storia letteraria ma anche con la società di oggi.