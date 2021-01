Marco Iannone ed Eros Pagni nel film girato in Liguria di Carlo Alberto Biazzi

La Spezia - In molti si ricorderanno del ragazzino che, a tutta birra, viaggiava sulla Vespa e cantava con voce adolescenziale Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi, mentre stringeva tra le mani una bottiglia di latte Parmalat.

Da quelle pubblicità di successo, Marco Iannone ne ha fatta di strada, esordendo al cinema con il film di Neri Parenti Merry Christmas, al fianco di Christian de Sica e Massimo Boldi, per poi diventare protagonista fisso nella fiction Carabinieri.

Dopo qualche anno fuori dall’Italia, Marco Iannone affiancherà Eros Pagni, Rossella Pugliese e Claudia Scaravonati nel film di Carlo Alberto Biazzi che verrà girato quest’anno nella Liguria di Levante con la fotografia di Luciano Tovoli.

Ancora non si conosce il nome del bambino protagonista, gli ultimi provini sono stati interrotti a causa del Covid, ma la produzione spera, e confida, di proseguire al più presto i lavori.

Ricordiamo che la sceneggiatura del film è stata scritta dal regista insieme a Sergio Pierattini, i costumi saranno affidati a Enrica Biscossi e le musiche a Pericle Odierna.