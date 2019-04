Marco Garzonio alla Spezia per la presentazione di "Ritorno a Gerusalemme"

La Spezia - Venerdì 10 maggio alle ore16.30,alla Spezia, presso l'auditorium della Mediateca (Via Firenze,37) sarà ospite dell'Associazione Percorsi, un personaggio di grande spessore culturale, il dottor Marco Garzonio che presenterà il suo ultimo lavoro, il libro-guida “Ritorno a Gerusalemme: il cammino del cristiano in Terra Santa con Carlo Maria Martini”.



Garzonio, Presidente dell’associazione culturale Ambrosianeum nata nel 1948 a Milano, oltre ad essere poeta e saggista è psicoterapeuta, socio del Cipa, (associazione italiana psicologia analitica), espressione storica dello junghismo in Italia,di cui è stato anche Presidente nazionale per otto anni. Come libero professionista svolge funzione di training e di docenza in Psicologia



del sogno e in produzioni inconsce non oniriche. È socio della IAAP (International Association for Analytical Psychology) ed è membro della ISST (International Society for Sandplay Therapy); nell’ambito di essa è stato socio fondatore della sezione italiana (AISPT),ove oltre alla funzione didattica ha il coordinamento scientifico del Corso di Perfezionamento in Sandplay Theraphy.



Giornalista professionista, ha lavorato per anni al Corriere della Sera,di cui oggi è editorialista. Anche come giornalista ha seguito per ventidue anni l’attività pastorale, l’impegno intellettuale e le vicende umane del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, al quale lo ha legato una profonda amicizia. Dal suo legame con Martini sono nati diversi testi. Ricordiamo tra gli altri “Il Profeta:vita di Carlo Maria Martini” e il lavoro teatrale“Il Vescovo, la polis, i tempi. Dialogo tra il Cardinal Martini e la sua anima" andato in scena al Festival dei Due Mondi a Spoleto e al Piccolo Teatro di Milano.



Dalla profonda conoscenza che Garzonio ha del pensiero e della spiritualità di Martini è nato un suo ulteriore impegno come coautore nella sceneggiatura del docu-film di Ermanno Olmi “Vedete, sono uno di voi” sulla vita del cardinal Martini. Ha pubblicato numerosi volumi, alcuni dei quali tradotti in molte lingue : di esegesi biblica come “Lazzaro – L’amicizia nella Bibbia”, di storia della Chiesa come “E venne un uomo chiamato Giovanni” ,” Il caso padre Pio – Vita, morte, miracoli”, “Siamo il sogno e l’incubo di Dio– Versi, cronache, passioni da Martini a Bergoglio”,“La vita di Ambrogio narrata da Agostino, Giovanni XXIII, Schuster”.



Nel 2017 a Milano, presso la Biblioteca Sormani, ha ricevuto il Premio Montale fuori di casa per la Sezione “Senso Civico e per la Poesia religiosa”.



All’incontro porteranno un saluto Adriana Beverini presidente dell'Associazione Percorsi e del Premio Montale Fuori di Casa e la vicepresidente Barbara Sussi. Dialogheranno con l'autore il professor Egidio Banti e la professoressa M.Luisa Eguez.



Sarà presente all'incontro il Gruppo Samuel fondato da don Gianni Botto nei primi anni novanta che si è costituito in associazione nel 2006. L'Associazione ha come scopi l’ascolto e lo studio delle Sacre Scritture e il dialogo ebraico-cristiano. Per diffondere la conoscenza delle radici ebraiche del cristianesimo ha prodotto libri e documentari ed ha organizzato per le scuole della Provincia varie commemorazioni del Giorno della Memoria e poi corsi biblici, mostre e convegni.