Marco Carta, Platinette e Matia Bazar allo Special Festival

La Spezia - Anffas Onlus La Spezia e Premio Lunezia, con la collaborazione della Regione Liguria e del Comune della Spezia e con il contributo dei Comuni di Porto Venere e Lerici, insieme per la seconda edizione dello Special Festival che si svolgerà alla Spezia il 16 novembre 2018 alle ore 20.30 presso il Teatro Civico.

Un innovativo progetto senza precedenti a livello nazionale ed internazionale, che vede in gara la partecipazione di cantanti Big in coppia con “cantanti speciali”, ragazzi con disabilità intellettiva. Il progetto vuole evidenziare come la musica sia uno strumento meraviglioso, con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, trasmettendole alle persone che assistono alle loro performance. L’obiettivo è promuovere la concezione della disabilità intesa come “diversa abilità”, valorizzando persone capaci di raggiungere obiettivi significativi e favorendo processi di inclusione, socializzazione.

Il Premio Lunezia, rassegna ventennale dedicata all’arte-canzone italiana, tenuta a battesimo da Fabrizio De Andrè, si fa garante di questa operazione musicale e sociale per il coinvolgimento di artisti famosi e dei media.

Questa seconda edizione assume ancora più valore perché rientra nei festeggiamenti dei 60 anni di Anffas Nazionale, dei 50 anni di Anffas La Spezia e dei 50 anni di Special Olympics. E se lo scorso anno si sono sfidati sul palco artisti come Mario Biondi, Alexia, Massimo Di Cataldo, Enrico Ruggeri, Fausto Leali e Omar Pedrini, quest’anno saliranno sul palco i “ragazzi speciali” provenienti da tutta Italia e Big della musica italiana come, tra gli altri, Marco Masini, Matia Bazar, Marco Carta, Valeria Rossi, Francesco Baccini, Neri per Caso, Paolo Vallesi, Platinette, Federica Carta. A condurre la serata l’insolita coppia Dario Vergassola e Savino Zaba.



Marco Carta canterà in coppia con Adriana Cardarella “La forza Mia”

Matia Bazar canterà in coppia con Elisa Bruna Urbani “Brivido Caldo”

Antonio maggio canterà in coppia con Mariano Fois “ Mi servirebbe sapere”

Neri per Caso canterà in coppia con Luciano Curziotti “Le Ragazze”

Valeria Rossi canterà in coppia con Cecilia Batignani “Tre Parole”

Federica Carta canterà in coppia con Giulia Fontani “Ti avrei voluto dire”

Francesco Baccini canterà in coppia con Marco Guano “Sotto questo sole”

Platinette canterà in coppi con Mariano Scauri “ Meraviglioso”



Tra gli ospiti anche il Tenore Jonathan Cilia Faro, proveniente da New York, che porta avanti un progetto con bambini autistici. Per la serata sarà accompagnato appunto da un bambino autistico al pianoforte.



La serata sarà arricchita dagli Special Guest Simone Bianchi, vincitore della passata edizione dello Special Festival e da Cris Grave.

Si esibirà anche il coro formato dai ragazzi dell’Anffas della Spezia, dell’Anffas di Pisa, dell’Anffas di Livorno, dell’Anffas di Massa Carrara, dell’Anffas di Firenze e dalle Seconde Media della scuola secondaria di primo grado S. Pellico- U. Mazzini seguiti dalle insegnanti Cristiana Ricci, Marta Salvadori, Ilaria Biagini.

Si esibiranno anche i ragazzi del corso di Musica di Tromba seguiti dal Prof. Cimino sempre della Scuola Pellico- Mazzini.



Anche questa volta tanti i partner che hanno voluto essere con Anffas La Spezia in questa nuova avventura.

Credit Agricole Carispezia, Iren,, Conad, Tarros, Grafice G7 di Sovignone, Rotary La Spezia, GLS, Lion Host della Spezia, Lions di Roverano, Hotel Doria di Lerici, Guest House Borgo di Codeglia, Studio Russi e Baronti, Sagep, Confartigianato, Coop, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco del Colombaio, EWMD, Consulta Provinciale Femminile della Spezia, Gelateria Stella Marina, Dancing Project.



La giuria sarà formata da: Presidente Loredana D’Anghera, componenti Pierluigi Peracchini, Ilaria Cavo, Marco Magi, Marco Toracca, Cesare Rascel, Nives Rabà, Paolo Bartolomei.



Toto Special Festival: a tutti gli intervenuti ad assistere allo spettacolo verranno distribuite delle schede ed ognuno potrà scrivere il pronostico dei primi tre classificati. Tra le schedine vincitrici ne verrà estratta una che vincerà un buono spesa offerto da Conad.



Durante la gara canora verrà anche consegnato da Loredana D’Anghera, Vocalist Coach del Festival un Premio VOCE SPECIAL per interpretazione e musicalità.