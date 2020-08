Marco Buticchi presenta "L’ombra di Iside" con Laura Lepri e letture di Beatrice Buticchi

La Spezia - Sabato 29 agosto alle 21.30 in Piazza Europa Marco Buticchi presenterà il suo libro “L’ombra di Iside”, edito da Longanesi e in uscita il prossimo 27 agosto.



Nel suo grande ritorno all’Antico Egitto, lo scrittore riscopre ed affianca alla coppia Breil-Terracini l’esploratore Giovanni Battista Belzoni, personaggio storico realmente esistito ormai quasi dimenticato, che fu pioniere dell’archeologia e dell’egittologia.



Sara Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil, riceve l’incarico di tradurre decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, svelatrici di una storia rimasta oscura fino a ora. I due coniugi si addentreranno quindi tra i misteri di figure storiche amatissime oggi, come Cleopatra e Antonio, e altre, per molti, da riscoprire: tra tutti, Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), figura centrale nella nascita dell’egittologia come la conosciamo oggi, le cui scoperte hanno ispirato esploratori e artisti di tutte le epoche a seguire, da Percy Shelley a George Lucas.



L’evento – a cui prenderà parte la relatrice Laura Lepri, con letture di Beatrice Buticchi - è organizzato dal Comune della Spezia con il sostegno di Regione Liguria e Fondazione Carispezia, main sponsor Iren S.p.a.



Marco Buticchi è nato alla Spezia nel 1957 e ha viaggiato moltissimo per lavoro, nutrendo così anche la sua curiosità, il suo gusto per l’avventura e la sua attenzione per la storia e il particolare fascino dei tanti luoghi che ha visitato.



È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana “I maestri dell’avventura”, in cui sono apparsi con grande successo di pubblico e di critica “Le pietre della Luna”, “Menorah”, “Profezia”, “La nave d’oro”, “L’anello dei re”, “Il vento dei demoni”, “Il respiro del deserto”, “La voce del destino”, “La stella di pietra”, “Il segno dell’aquila”, “La luce dell’impero”, “Il segreto del Faraone Nero”, “Stirpe di navigatori”, oltre a “Scusi bagnino, l’ombrellone non funziona” e a “Casa di mare”.



Nel 2008 è stato nominato Commendatore del Presidente della Repubblica per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana anche all’estero.



Nel 2012 si è aggiudicato il premio Salgari. Vive a Lerici con la moglie Consuelo.



INFO E BIGLIETTI:

Ingresso gratuito con prenotazione dei posti obbligatoria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00 (con ingresso in Via Carpenino). Sabato 29 agosto il Botteghino sarà aperto in Piazza Europa a partire dalle ore 18. Info: tel. 0187-727521 – info@teatrocivico.it