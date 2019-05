Mappo live al Senzalisca

La Spezia - Finalmente "Mappo" sbarca, passando per lo Sprugola, al Senzalisca. Proporrà il suo progetto cantautorale passando dalla chitarra all'armonica; dalla pancia alle sedie; dalle lische alle squame. Al piano ci sarà, come sempre non in splendida forma, il buon vecchio Simone Masella, prima di tutto l'amico che tutti vorrebbero. Proponiamo nuove cose alla vecchia maniera e viceversa. Vi aspettiamo attenti e affamati.. o anche solo la seconda. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 333.27.036.75.



Manuel Picciolo, in arte "Mappo" nasce alla Spezia il 15/06/1989. All'età di 15 anni si esibisce per la prima volta in qualità di solista. Alcuni concerti di sola chitarra e voce per poi passare ad una fitta serie di gruppi. Con loro ci sono i primi premi, i primi riconoscimenti e alcune grandi soddisfazioni. In particolare con gli April Fool's Day l'apertura dei concerti di Gloria Gaynor e dell'Original Blues Brothers Band. Con i Visibì, invece, arriva il primo disco ufficiale "Giro di Danza". Nel 2015, invece, arriva il primo vero riconoscimento per Mappo: vittoria del Premio Lunezia, sezione nuove proposte.