Mappo e Lubrano al Senza lisca con "Poesie per aeroporti e stazioni"

La Spezia - Appuntamento mercoledì 29 maggio alle 20.30 con "Poesie per Aeroporti e Stazioni" una cena spettacolo con menù alla carta senza sovrapprezzo. Si tratterà di un reading di testi di Filippo Lubrano e accompagnamento musicale di Manuel Picciolo.



Viaggiare. Con mezzi pubblici, propri, in taxi, calessi, tuk-tuk, bici, treni, aerei. Soprattutto, aerei. I luoghi attraversati, i luoghi prima di arrivare, come cambiano nella mente una volta arrivati. L’attesa del Viaggiare. L’attesa del Viaggiare è essa stessa Viaggiare?

Filippo Lubrano parte dalle sue ben poco ancorate “Radici Aeree” per portare il pubblico in Africa, Medio Oriente, Asia, e in un sacco di non-luoghi, accompagnato dalle note e dai rumori di Manuel Picciolo, in arte Mappo.



Filippo Lubrano, è membro del collettivo dei poeti performativi dei Mitilanti, giornalista e romanziere spezzino. Il suo ultimo romanzo, edito da Leucotea, è “Radici Aeree”, interamente ambientato in Asia. Manuel Picciolo, è un polistrumentista spezzino, primo classificato alla sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2015 con la canzone “Pregherò”.